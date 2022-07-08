نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الجوالات من لولو هايبر ماركت خلال أيام عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة مميزة وضخمة من الخصومات اليوم داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة لولو السعودية أقوى عروض الجوالات بجميع أنواعها لفترة محدودة جداً، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار باقي الأجهزة الإلكترونية الحديثة، فتابعونا من خلال هذه المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر عن عروض لولو السعودية لهذا الأسبوع…..

عروض الجوالات من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تقدم عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers مجموعة عروض مميزة على أسعار: هاتف أوبو Oppo A74 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 6 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف أوبو رينو 7 زد بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، خصم آخر منهم على سعر هاتف فيفو في 23 اي بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس.

خصومات خاصة لفترة محدودة داخل عروض العيد

توجد خصومات أخرى عديدة بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار الجوالات الحديثة، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف فيفو واي 55 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، وعرض آخر بالفروع على أسعار هواتف أوبو رينو 7 بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس، وعروض أخرى بالفروع على أسعار هواتف أوبو رينو 7 برو من الجيل السادس بسعة 256 جيجابايت، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار هاتف أوبو أي 76 بسعة 256 جيجابايت، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هاتف أوبو Oppo rino 7 pro 8 جيجابايت، وغيرهم من خصومات أخرى على باقي أنواع هواتف فيفو Vivo و أوبو Oppo.

تخفيضات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: آبل ماك بوك أير ام الذهبي apple mac book air M بخصم 800 ريال سعودي، وعرض آخر بالفروع على أسعار سماعة الأذن اللاسيلكية من آبل apple، وعروض أخرى بالفروع على أسعار الساعة الذكية الإصدار السابع من آبل apple، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار هاتف آبل أيفون 13 برو بسعة 256 جيجابايت، وآبل أيفون برو ماكس apple iphone pro max بسعتي 128، 256 جيجابايت بخصم 800 ريال سعودي.