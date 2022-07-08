شوف عروض الصيف بنصف الثمن من بنده على جميع السلع التموينية

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عمر شويل - جدة في ظل موجة إرتفاع الأسعار العالمية تحرص أسواق بنده هايبر بنده على تقديم عروض المعادلة الصعبة للمواطنين، من خلال الحرص على تقديم أوفر سعر لعملائها القيمين، كما أنها تحرص على مشاركة عملائها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال تقديم أقوى صفقات العيد للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات البقالة والحلويات وغيرها العديد من مستلزمات المنزل ومستحضرات العناية الشخصية والمنزلية وغيرها.

عروض الصيف بنصف الثمن من بنده على جميع السلع التموينية

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عروض أسبوعية مميزة من بنده

عرض خاص شبية جبن كريم قابلة للدهن من المراعي 2 حبة × 509 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

صدور دجاج طرية مجمدة من سيارا وزن الكيس 2 كيلو بسعر 46.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس 10 كيلو، بسعر 56.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

دجاج دو مجمد 1.2 كيلو بسعر 18.50 ريال بدلاً من 21.50 ريال.

علبة شوكولاتة مشكله جواهر جالكسي 900 جرام، بسعر 47.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال بخصم 10%.

عروض متنوعة من البقالة والسلع التمونية من بنده

4 حبات شبية قشطة يوك، وزن 160 جرام، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.00 ريال.

هيل أخضر زينا 500 جرام، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 77.95 ريال.

2 حبة متنوعة بهار مهران وزن 200 /250 جرام، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال.

2 حبة زبادي 150جرام متنوع، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 10.00 ريال.

3 حبات متنوعة مزيج التوابل شان 50 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

أرز بسمتي طويل الحبة ميتاس 5 كيلو بسعر 36.95 ريال بدلاً من 51.50 ريال.

خضروات ومكسرات مشكلة من أسواق بنده