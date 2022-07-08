شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra والدفع بالتقسيط مع خصومات موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الذكية والإلكترونيات متاحة الآن بأرخص سعر في المملكة العربية السعودية، كما أنه متاح خاصية الدفع بالتقسيط على دفعات متتالية، حيث يقدم لكم موقع اكسترا اون لاين جديد التخفيضات على كل المنتجات والأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، والتي يأتي لكم بها من كل الماركات.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra والدفع بالتقسيط مع خصومات موقع اكسترا اون لاين

نستعرض معكم اليوم ما تقدمه متاجر إكستر من أسعار خاصة لفترة محدودة متاحة على أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول، والجوالات، وأجهزة المنزل الكهربائية، مع خصومات الصيف الأعلى على الإطلاق من بين كل متاجر السعودية الكبرى، كما نقدم لكم تفاصيل أنظمة تقسيط اكسترا المتنوعة بالتعاون مع تساهيل للتمويل.

عروض اكسترا

تتيح لكم اكسترا عروض حصرية على اسعار الالكترونيات الذكية من أجهزة اللابتوب بإصظاراتها الأحدث من هواوي huawei وليوفو lenovo واتش بي، والتي تجدونها في التالي بأسعار تبدأ من 2399 ريال سعودي، وتجدون منها مواصفات متنوعة وفقًا لإحتياجاتكم من حيث سعة الرام، ومقاس الشاشة، ومساحة القرص الصلب، وكذلك سرعة المعالج، ونظام التشغيل، ولون الجهاز،

اكسترا

في التالي تجدون إصدارات جوال اكستراايفون 11 وايفون 12 iphone بألوان متنوعة، كما يوجد عدة إصدارات من جوالات سامسونج samsung المعروفة بمواصفاتها التقنية العالية وسعرها المثالي، وجميعهم مطروحين بخصم كبير متاح لفترة محدودة، مع خدمة الدفع بالتقسيط المقدمة فقط للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

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متاح في فروع أكسترا أحدث أجهزة المطبخ من البوتاجازات وغسالات الصحون، والتي يوجد منها ماركات ومقاسات متنوعة من توشيبا toshiba واريستون وال جي، كما يوجد أسعار مناسبة على أجهزة مبرد المياه، حيث تعد أجهزة المطبخ من الأجهزة الهامة في كل منزل، والتي تختلف مواصفاتها وفقًا لإحتياجات كل أسرة.

انتهينا اليوم من عرض تخفيضات اكسترا extra على اللجوالات والإلكترونيات الحديثة، والتي يمكنكم شرائها بالتقسيط كل شهر وفقًا للأحكام والشروط، وللمزيد من التخفيضات والخصومات في السعودية، قوموا بالضغط على زر المتابعة، وسوف يصل لكم أحدث مقالاتنا عن الأسعار والتخفيضات.