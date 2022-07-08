شوف عروض هايبر بنده تقدم أقوى عروض نصف السعر وأضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده تقدم أقوى عروض نصف السعر على مختلف السلع الغذائية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد على الجميع. كما تقدم متاجر هايبر بنده لكم بمناسبة العيد مجموعة مختلفة من أضاحي العيد بأسعارها المميزة، كما نقدم لكم طريقة الحجز والشراء للأضحية. ولا ننسى أهم عروض العيد وهي أقوى عروض نصف السعر على مختلف السلع الغذائية المهمة لا تفوت العرض. عروض هايبر بنده تقدم أقوى عروض نصف السعر على السلع الغذائية متوفر أفضل تسالي العيد من هايبر بنده اشتري فشار البطل، للحبة بوزن 10*23 جم، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال. حصري للأعضاء كريمة الطبخ المراعي، للحبة بوزن 500 مل، بسعر 10.95 بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

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