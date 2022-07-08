نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد من أسواق العثيم على البقالة التمونية بأقوي الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات على منتجات السلع الغذائية ومنتجات البقالة وغيرها العديد من مستلزمات المنزل التي لا غنى عنها في أيام عيد الأضحى المبارك وفي كل يوم، ولكن بمناسبة العيد تقدم تخفيضات غير اعتيادية مع أقوى صفقات العيد على جميع أقسام المستلزمات المنزلية المتنوعة بخلاف قسم السلع. عروض العيد من أسواق العثيم على البقالة التمونية بأقوي الخصومات حيث تقدم عروض جبارة على مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات وقسم الاطفال والعناية الشخصية والمنزلية وغيرها العديد، فلا يفوتكم التعرف على جميع هذه العروض وأكثر من خلال فروع العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، يتوافر العرض لمدة أسبوع أو حتي نفاذ الكمية. عروض متنوعة من أسواق العثيم علبة شوكولاتة جالكسي جواهر 900 جرام، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال.

علبة شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريت، وزن العلبة 850 جرام، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 105.00 ريال.

أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

صابون أومو أوتو أخضر كيس 7 كيلو بسعر 56.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من دو 10 قطع × 1000 جرام، بسعر 173.95 ريال بدلاً من 201.00 ريال. توابل ومكسرت متنوعة من أسواق العثيم حب دوار الشمس ليمون / ملح، سعر الكيلو 14.95 ريال.

قهوة برية عربي سعر الكيلو 46.95 ريال.

عدس أحمر سعر الكيلو 6.95 ريال.

مكسرات أكسترا مشكلة سعر الكيلو 68.95 ريال.

لوز ني سعر الكيلو 33.95 ريال.

ترمس أسترالي عادي، سعر الكيلو 7.95 ريال.

زبيب سعر الكيلو 13.95 ريال.

سميد خشن سعر الكيلو 4.95 ريال. لحم عجل بلدي بدون عظم طازج سعر الكيلو 49.95 ريال.

دجاج التنمية طازج وزن 800 جرام بسعر 14.75 ريال.

دجاج التنمية طازج وزن 900 جرام بسعر 15.75 ريال.

دجاج التنمية طازج وزن 1000 جرام بسعر 16.75 ريال.

لبنة أكنا تركية سعر الكيلو 19.95 ريال.

عليه أكنا تركية بسعر 49.95 ريال.

جبن رومي تشيز لاند بالكمون سعر الكيلو 51.95 ريال.

كريمة دانا للطبخ 500 جرام بسعر 5.95 ريال.

حلاة شعر بالشوكولاتة اللؤلؤة بسعر 18.95 ريال.

خلطة زبدة أمارتي بلوك سعر الكيلو 14.95 ريال.

حلاوة طيحنية سادة بسعر 8.95 ريال.

شبية جبن داري بيضاء 1 كيلو بسعر 14.95 ريال.

طرشي مشكل مصري سعر الكيلو 7.95 ريال.

زيتون أندولسي أخضر مع ليمون بسعر 17.95 ريال.

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