نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأَضحى على الشاشات و الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأَضحى على الشاشات و الأجهزة الكهربائية، تتوفر عروض الثلاجات، المكواة، صانعة السندوتشات و الشاشات، حيث يتوفر هاير ثلاجة 14.9 قدم سعة 420 لتر بخار باللون الفضي بسعر 2399 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى.

عروض اكسترا على الأجهزة و الشاشات

يتوفر هاير ثلاجة صغيرة باب واحد سعة 122 لتر 4.3 قدم باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 24%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك اكسترا الكبرى ال جي ثلاجة 23.2 قدم باللون الفضي بسعر 4999 ريال بدلاً من 7799 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض عيد الأضحى المبارك اكسترا

يتوفر فيليبس كاوية بخار 2600 وات باللون البنفسجي بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 18%، ضمن عروض ااكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك بيبي ليس هوم كاوية ملابس محمولة بالبخار بقوة 1500 وات بسعر 225 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى

يتوفر برنسيس صانعة ساندويتشات بقوة 1200 وات بسعر 229 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 15%، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى برنسيس صانعة قهوة سعة 1.5 لتر 900-1050 وات بسعر 549 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5799 ريال بدلاً من 11499 ريال خصم 50%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 278 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ال جي تلفزيون 77 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 14499 ريال بدلاً من 23999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 693 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7499 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 42%، ضمن عروض الشاشات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 359 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر فيليبس تلفزيون 58 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.