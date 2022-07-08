نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في مصر 2022|| متى توقيت صلاة العيد في القاهرة والجيزة والاسكندرية لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في مصر 2022، سيكون هماك بحث مكثفا حول موعد صلاة عيد الاضحى في مصر 2022 بالتزامن مع اقتراب بدء أولى أيام العيد، حيث من المقرر أن يؤدي صلاة عيد الاضحى في مصر ملايين من المواطنين، خاصة بعدما تم السيطرة على فيروس كورونا واعادة السماح بالصلاة في المساجد والساحات المخصصة بموافقة حكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واليوم سنقدم لكم توقيت صلاة عيد الاضحى في مصر 2022 لكل المحافظات القبلي والبحري، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الاضحى في مصر 2022

وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الاضحى في مصر 2022 في كل محافظة بناءا على التوقيت المحلي لكل محافظة، وخلال الساعات الماضية تداولت أخبار تفيد بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، ولكن قامت الجهات الحكومية الرسمية متمثلة في مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بتوضيح حقيقة الأمر من خلال بيان رسمي، حيث تم نفي تلك الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن صلاة عيد الاضحى بمصر ستقام بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء، مُشيرةً إلى أنه تم تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل للمساجد التي سيقام بها الصلاة مع تخصيص أماكن للاطفال والنساء، والآن نعرض لكم مواعيد صلاة عيد الاضحى في مصر بكل محافظاتها:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23

توقيت صلاة عيد الاضحى في مصر 2022

وقد قامت وزارة الاوقاف بتحديد وقت صلاة عيد الاضحى في كل محافظات مصر، حيث يختلف موعد الصلاة من محافظة لأخرى، فبعد ساعات سيتم الاحتفال بقدوم اولى أيام العيد الذي يعد واحدا من المناسبات السارة.

طريقة صلاة عيد الأضحى 2022

وصلاة عيد الأضحى عبارة عن ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم تصلى الركعة الثانية بخمسة تكبيرات، وستقام صلاة العيد في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.