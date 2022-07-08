نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد بجودة HD علي النايل والعرب سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة طيور الجنة من أهم وأفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي، ويبحث عنها الكثير من الأمهات بشكل متكرر، وذلك بالإضافة إلى الأغاني والأعمال الرائعة لجميع الأعمار، نقدم محتوى مفيد للأطفال والعديد من الأغاني والبرامج الترفيهية والدينية، ويرجع ذلك إلى تنوع المحتوى والبرامج الدينية والأغاني التي تروج للقيم والمبادئ، واحترام كبار السن، ولطف الشباب، والعطف مع الحيوانات، والعناية بالنفس، ومع حلول العطلة الصيفية، تفضل الأمهات لإبقاء أطفالهم مشغولين بما تقدمه، وتقديم محتوى موثوق به مع البرامج والقنوات المفيدة، وتصف هذه المقالة تردد قنوات طيور الجنة الجديدة بجودة HD على قمر نايل عرب سات 2022.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد التابع للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة سهيل سات الجديد “طيور الجنة”.

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك تحميل قناة طيور الجنه على جهاز الاستقبال المنزلي باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق القائمة الرئيسية وأدخل الإعدادات.

حدد التثبيت اليدوي.

إدخال ترددات جديدة لقناة طيور الجنة.

اضبط سرعة التشفير ومعدل تصحيح الخطأ.

انقر فوق حفظ للعثور على القناة في مجموعة قنوات موجودة.

مميزات قناة طيور الجنة

لقناة أطفال طيور الجنة فوائد عديدة منها:

القناة مجانية تمامًا ولا يضطر المشاهدون إلى دفع رسوم شهرية.

تبث قناة طيور الجنة برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم دون انقطاع أو تشويش.

يتم بث برامج ترفيهية وأغاني ممتعة للأطفال.

حول قناة طيور الجنة

تم إنشاء قناة طيور الجنة عام 2008 وبدأت من القمر الصناعي نايل سات وكانت تعتمد على فريق من الأطفال، لذلك تلقت القناة في البداية الكثير من ردود الفعل من المشاهدين، وكان يدير القناة رئيس مجلس الإدارة خالد مقداد، حيث بدأ الإعلان عن إطلاق مجموعات القنوات التركية والإنجليزية والفرنسية على موقع يوتيوب، حيث أوجد فريق العمل هذا جو عائلي مميز وجذاب ونال على رضا وإعجاب الأطفال الذين شعروا بأجواء أسرية بها مرح وفرحة وسعادة.