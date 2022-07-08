نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت فى جميع المساجد الكويتية للتكبير واداء صلاة عيد الاضحي اليوم 9/7/2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت الذي يعرف كذلك بالعيد الكبير المحبب على قلوب جميع المسلمين على وجه الأرض، حيث يعتبر العيد فرحة ومن أحد أهم مظاهر الفرحة هو التهليل والتكبير أثناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي تعد من اجمل السنن التي تتكرر كل عام ، لذا ومن خلال السطور التالية نقدم لكم موعد صلاة عيد الاضحى المبارك
موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت
موعد صلاة عيد الاضحى 2022 الكويت نتابعها حيث يعتبر صلاة العيد من الصلوات التي من خلالها يحتفل بها المسلمون بقدوم العيد، حيث يتجمع كل عام المسلمين فى الساحات والمساجد لتكبير لله وحده لاشريك له وإخراج الزكاة والصدقات والتجمع مع الاهل والاحباب لأداء صلاة عيد التي تعقد كل عام مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك لذا نحرص على تقديم تفصيلياً توقيت الصلاة فى كل المدن الكويتية للاحتفال بحلول العيد من خلال التوجه الى المساجد والساحات التي سمحت فيها الحكومة الكويتية بأداء صلاة عيد الاضحى المبارك فيها
توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك في الكويت
بشكل مؤخر كشفت الهيئة والمراكز الفلكية الكويتية على ان يكون موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك يوم 9 تموز لعام 2022 على ان حددت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على ان جميع المصليات والمساجد ستستقبل هذا العام المصلين لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك فى مواعيد حددتها وزارة الأوقاف الكويتية والتي جاءت على الشكل التالي:-
- ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك داخل جميع مساجد مدينة الاحمدي عند تمام الخامسة و 40 دقيقة صباحاً حسب توقيت الاحمدي
- ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك داخل جميع مساجد مدينة الفروانية عند تمام الخامسة و41 دقيقة صباحاً حسب توقيت الفراونية
- ترفع صلاة عيد الاضحى فى العاصمة الكويتية “محافظة الكويت” عند تمام الخامسة و40 دقيقة صباحاً حسب توقيت العاصمة
- ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة الجهراء عند الخامسة و40 دقيقة صباحاً حسب توقيت الجهراء
- ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة السالم عند تمام الخامسة و 40 دقيقة صباحاً حسب توقيت السالم
- ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة العارضية فى تمام الخامسة و40 دقيقة صباحاً حسب توقيت العارضية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت فى جميع المساجد الكويتية للتكبير واداء صلاة عيد الاضحي اليوم 9/7/2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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