نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت فى جميع المساجد الكويتية للتكبير واداء صلاة عيد الاضحي اليوم 9/7/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت الذي يعرف كذلك بالعيد الكبير المحبب على قلوب جميع المسلمين على وجه الأرض، حيث يعتبر العيد فرحة ومن أحد أهم مظاهر الفرحة هو التهليل والتكبير أثناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي تعد من اجمل السنن التي تتكرر كل عام ، لذا ومن خلال السطور التالية نقدم لكم موعد صلاة عيد الاضحى المبارك

موعد صلاة عيد الاضحى 2022/1443 الكويت

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 الكويت نتابعها حيث يعتبر صلاة العيد من الصلوات التي من خلالها يحتفل بها المسلمون بقدوم العيد، حيث يتجمع كل عام المسلمين فى الساحات والمساجد لتكبير لله وحده لاشريك له وإخراج الزكاة والصدقات والتجمع مع الاهل والاحباب لأداء صلاة عيد التي تعقد كل عام مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك لذا نحرص على تقديم تفصيلياً توقيت الصلاة فى كل المدن الكويتية للاحتفال بحلول العيد من خلال التوجه الى المساجد والساحات التي سمحت فيها الحكومة الكويتية بأداء صلاة عيد الاضحى المبارك فيها

توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك في الكويت

بشكل مؤخر كشفت الهيئة والمراكز الفلكية الكويتية على ان يكون موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك يوم 9 تموز لعام 2022 على ان حددت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على ان جميع المصليات والمساجد ستستقبل هذا العام المصلين لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك فى مواعيد حددتها وزارة الأوقاف الكويتية والتي جاءت على الشكل التالي:-