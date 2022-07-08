نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل التهنئة بالعيد “رسايل عيد الأضحى المبارك 2022” جديدة ومميزة Eid Mubarak اطلع عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستغل الكثير من الناس قدوم العيد لتهنئة بعضهم البعض حيث تعمل تلك المعايدات على رسم البسمة على وجوه أحبائهم ولو ببضع كلماتٍ قليلة، فالعيد يوم فرحة وسرور يأتي بالخيرات وينشر السعادة في قلوب الناس، ومن الجدير بالذكر أن اليوم يشهد المسلمون وقفة يوم عرفات وهي من الأيام المباركة التي يحتفل بها المسلمون بتلك المناسبة السعيدة وفي ذلك اليوم من المستحب الدعاء لله تعالى وطلب منه المغفرة والرحمة.

رسائل التهنئة بالعيد

تلك الكلمات التي يقولها الناس لبعضهم البعض، ليست مجرد كلمات تهنئة، بل هي كلمات معبرة عن مشاعرهم تجاه بعضهم البعض.

يجد الناس اللؤلؤ في جوف الأصداف، أما في دواخلكم نجد الكثير من الصفات الحسنة، حياتي مليئة بالأشياء الرائعة، لكن معرفتي بكم كانت أفضل ما حدث فيها، أدعو الله ليديم الود بينا، ويزيد حبنا تجاه بعضنا، عيدكم مبارك.

على الرغم من بعدكم عنا، لكنكم دومًا ما سكنتم دواخلنا، وأنرتم عتمتنا، ونشرتم الورود في صدورنا، يفوح شذاها ويسعدنا، نبعث لكم أشواقنا، ونرجو من حبنا تجاه بعضنا أن يكبر ويدوم، كل عام وأنتم بخير.

مسارات الدنيا كثيرة، فتشغلنا عما يدور من حولنا، ربما يبدو أننا نسيناكم، لكنكم في القلب تسكنون، اليوم نهنيكم بصيام يوم عرفة، وغدًا بحلول عيد الأضحى المبارك، عيدكم سعيد.

مشاعري في تهنئتي لك صادقة كل الصدق، ربما لا أكون أول من يهنئك، لكن كلماتي إليك خارجة من قلبي، لأني أبعثها لشخصٍ عزيز جدًا على قلبي، كل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022