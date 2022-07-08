نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2022 الجزائر || توقيت صلاة عيد الاضحي فى الجزائر على مستوي كل الولايات الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022 الجزائر التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف الجزائري والتي يرغب بالتعرف عليها عدد كبير من سكان الجزائر حيث قد أعلنت رسمياً وزارة الأوقاف الجزائر على ان يكون اول ايام عيد الاضحى المبارك يوم السبت الموافق ميلادياً 9 تموز حيث يعتبر من أهم شعائر العيد هو أداء الصلاة لذا نرصد من خلال السطور القادمة الان ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك فى جميع الولايات الجزائرية

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 الجزائرية

اقترب عقد صلاة عيد الاضحي في الجزائر وكل البلدان العربية وسكان دول الشرق الاوسط الذي يباشرون فى البحث حول موعد اداء صلاه عيد الاضحي المبارك التي من تعد أبرز شعائر العيد، حيث تختلف مواعيد صلاة العيد من ولاية إلى أخرى لذا يتم وفقاً لحسابات فلكية تحديد مواعيد صلاة عيد الاضحى فى كل الولايات بالتزامن مع تحديد مواعيد اول ايام عيد الاضحي المبارك الذي يكون بمشيئة الله فى صباح الغد، لذا نقدم لكم الان عبر الجزء التالي من هذا المقال مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك

توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك 2022 في الجزائر

يتابع حالياً مواطني جميع الولايات الجزائرية مواعيد صلاة عيد الأضحى كما جرت العادة كل عام، حيث سيتم رفع شعائر صلاة العيد هذا العام فى كبرى المساجد والساحات الجزائرية بعدما سمحت الحكومة الجزائرية على ان يتم رفع صلاة عيد الأضحى المبارك داخل الساحات وكذلك المساجد بعد ان تم الاعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي عملت الحكومة الجزائرية على تطبيقها بكل حسم أثناء انتشار وباء كورونا فى العالم، لذا نقدم لكم من خلال السطور التالية مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك المعلنة بشكل رسمي