نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترميها تاني.. إزالة بقع الكلور من الملابس مهما كانت صعبة هترجع جديدة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازالة بقع الكلور من الملابس مهما كانت قديمة ومستعصية، تقبل العديد من السيدات على استخدام الكلور في إزالة البقع وتنظيف الملابس شديدة الاتساخ، لكنه يترك أثرا في الملابس وقد يعمل على بهتان الالوان، لذا تلجأ بعض الأمهات للبحث عن افضل طريقه لازاله بقع الكلور من الملابس مهما كانت قديمة ومستعصية، وهذا ما سنعرفه في السطور التالية، حيث يمكن استخدام الخل في التخلص من بقع الكلور دون ان تتاثر ألوان الملابس، بل على العكس فإنه يعمل على المحافظة على ألوان الملابس وسنقدم لكم طريقة استعماله.

ازالة بقع الكلور من الملابس مهما كانت قديمة ومستعصية

يستخدم البعض الكلور للتغلب على البقع والاتساخات فى الملابس لكنه يعمل على تلف الملابس وتغيير الوان الملابس، مما يدفع البعض إلى التخلص من الملابس الجديدة نتيجة إستعمال الكلور ولأنها تبدو مثل القديمة، وسنقدم لكم بعض الطرق للتخلص من بقع الكلور؛

استخدام الخل في التخلص من بقع الكلور

يستخدم البعض الخل في القضاء على البقع والحفاظ على الوان الملابس، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

نحضر إناء به بعض الخل الأبيض دون إضافة ماء، نغمر قطعة الملابس في الخل .

نتركها لمدة ساعة تقريباً مع فرك البقعة من وقت لآخر.

نلاحظ اختفاء بقع الكلور وعودة الألوان الزاهية للملابس، والآن يمكنك شطف الملابس بالماء البارد.

استخدام بيكربونات الصوديوم في التخلص من بقع الكلور

يفضل البعض استخدام بيكربونات الصوديوم في التغلب على بقع الملابس والقضاء على بقع الكلور، ويستخدم عن طريق:

نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم على بقع الملابس ونضع عليها القليل من الماء.

نقوم بفرك البقعة جيداً ونتركها لمدة ساعة تقريباً .

نقوم بفرك البقعة جيداً ونتركها لمدة ساعة تقريباً . بعد ذلك عليك غسل قطعة الملابس بالطريقة المعتادة وشطفها بالماء البارد .

يلجأ البعض إلى الاستغناء عن الكلور لانه يؤدي إلى إتلاف الملابس.

صباغة الملابس للقضاء على بقع الكلور

قد يلجأ البعض إلى صبغ الملابس لاستعادة لونها الزاهي بدلاً من رميها او خسارتها، كما يمكن التركيز فقط على صبغ بقع الكلور فقط بدلاً من صبغ القطعة بأكملها، لكن يجب الحرص على إتباع إرشادات الصبغ حتى لا تتعرض للتلف.