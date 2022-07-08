نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل دعاء يوم عرفه (للحجاج – لغير الحجاج – للميت).. دعاء يوم العرفة مكتوب وقصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم هو التاسع من ذي الحجة أي يوم عرفه ومن المعروف ان في يوم عرفه يقصر الدعاء والصلاة والتقرب إلى الله لنيل أجر الفوز برضا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم وجدير بالذكر أن في هذا اليوم لا يقتصر الدعاء على حجاج بيت رسول الله فقط بل يمكن كذلك لغير الحجاج الدعاء ويمكن أيضا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة وعليه تكاثفت محركات البحث عن أفضل دعاء يوم عرفة لكلا من حجاج بيت الله الحرام وغير الحاج والمنوفية وبناء على رغباتكم اعزائي القراء يوفر لكم موقعنا ثقفني مجموعة متنوعة من أفضل الأدعية المكتوبة والتي يمكن استخدامها في مثل هذا اليوم المبارك فلا يخفى عليكم أن الدعاء في هذا اليوم مستجاب تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

دعاء يوم عرفة للحجاج

يوجد عدة أدعية يمكن أن يدعو بها الحاج وهو يقف على جبل عرفات وجدير بالذكر أن الوقوف بعرفة يوم من الشعائر الأساسية التي يجب الالتزام بها الحجاج فلا يجوز ترك هذا الركن دون القيام به يفسد الحج ويكون الوقوف بعرفة منذ فجر التاسع من ذي الحجة وحتى مطلع فجر اليوم التالي ويعرف باسم يوم النحر والذي يتم فيه الأضحية سنة عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وفي تلك الفترة يتعبد الحاج ويدعو الله عز وجل بأفضل الأدعية ومن هذه الأدعية ذلك الدعاء ،”” اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمهوأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني””

دعاء يوم عرفة لغير الحجاج

لا يقتصر دعاء يوم عرفة على حجاج بيت الله الحرام فقط بل يمكن لجميع الأشخاص الصائمين في يوم عرفة أن يرددوا الأدعية المستحبة في هذا اليوم “‘ اللهم إني أستغفر الله لي وللمسلمين، أستغفر الله لي وللمذنبين، أستغفر الله لي وللخلق أجمعين، أستغفر الله غفار الذنوب، أستغفر الله ستار العيوب، أستغفر الله حتى نقلع عن المعاصي ونتوب، أستغفر الله حياء من الله، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فالق الإصباح””

دعاء يوم عرفة للميت

وبالنسبة للميت فيجوز الدعاء له كذلك في يوم عرفة بالرحمة والمغفرة وليكن الدعاء “”اللهم في يوم عرفة، استودعتك روحًا عزيزة الحُضور في قلبي، وملامحا لا تغيب عن البال، سائلًا إيّاك أن تتكرّم عليها بالعفو والعافية، وأن تجعل مثواها إلى جنّاتك يا ربّ العرش العظيم”.