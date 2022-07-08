نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في سلطنة عمان 2022 جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في سلطنة عمان 2022 يبحث كل مسلم في كافة البلدان حول العالم عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان داخل جميع المحافظات والمدن وسوف نقدم لكم جدول كامل يحتوي علي موعد الصلاة في الموعد المحدد الذي أعلنت عنة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان.

موعد صلاة عيد الاضحى في سلطنة عمان 2022

في الجدول التالي نوفر لكم جدول يحتوي علي موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان 2022 في جميع المحافظات وقد تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخري ولكن فرق الوقت قليل جداً:

مدينة مسقط: توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك تقام في تمام الساعة 5:50 صاحا.

محافظة بركاء: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في تمام الساعة 5:53 صباحا.

محافظة ادم: موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 تقام في تمام الساعة 5:57 صباحا.

محافظة زوهار: تقام صلاة عيد الاضحي المبارك الساعة 5:56 صباحا.

محافظة صلالة: تقام صلاة عيد الأضحى 2022 في الساعة 6:20 صباحا.

محافظة عبري: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 الساعة 5:59 صباحا.

محافظة إبراء: توقيت صلاة عيد الاضحى 2022 في تمام الساعة 5:52 صباحا.

محافظة الرستاق: وقت صلاة عيد الاضحى 2022 في تمام الساعة 5:55 صباحا.

محافظة السيب: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:52 صباحا.

محافظة صحم: وقت صلاة العيد 2022 تقام في تمام الساعة 5:56 صباحا.

محافظة البريمي: توقيت صلاة عيد الأضحي المبارك الساعة 6:00 صباحا.

محافظة السويق: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تمام الساعة 5:54 صباحا.

موعد وقت صلاة عيد الاضحى 2022 في عمان

كانت هذه جميع مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في سلطنة عمان داخل كافة المحافظات، ولم يتبقى سوي ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد وبذلك نكون قد وفرنا لكم في هذا الموضوع كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان 2022 لجميع المحافظات.