نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022 وأجدد الرسائل للأهل والأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة عيد الأضحى والتي يمكن إرسالها لجميع من نحب، من الأهل والأصدقاء، لتساعدنا على إخبارهم، عن مدى سعادتنا لمشاركتهم مناسبة عيد الأضحى السعيدة، وعيد الأضحى من المناسبات التي نحرص على الاحتفال بها في كل عام، فهو يحل علينا في يوم 10 من ذي الحجة، ويقوم المسلمون في هذا اليوم، بتقديم الأضاحي بمناسبة قدوم العيد، كما يحرص المسلمون على تهنئة بعضهم البعض وزيارة الأقل والأقارب والأصدقاء، هذا كله بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، والتي تعتبر أولى الشعائر التي يحتفل بها المسلمون، في أول أيام العيد.

عبارات تهنئة عيد الأضحى

ويحرص المسلمون أثناء اختيار الرسائل التي سيتم إرسالها للأهل والأصدقاء، على أن تكون الرسائل مرسلة بكلمات رقيقة، تعبر عن مدى فرحتهم بقدوم العيد، وفي نفس الوقت، تعبر عن أمنيات المرسل للطرف الآخر بالسعادة والصحة بهذه المناسبة، ومن بين الرسائل التي يمكن إرسالها في العيد الآتي:

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

كل الحكاية في الرسالة تهاني يزفها موكب من الورد والطيب تحمل تهاني العيد بأصدق المعاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب وأجمل تباريك الفرح والأماني لمن كلامه وابتسامته تراحيب.

رسائل تهنئة في عيد الأضحى المبارك 1443

ويكثر في مناسبة العيد، تبادل التهاني والمباركات، بين جميع المسلمين على مستوى العالم، وإرسال الرسائل كما يقال، يقرب بعد المسافات، ويعزز من أواصر العلاقات بين الجميع، خاصة علاقات العمل، ويوجد قائمة طويلة من الكلمات الرقيقة والعبارات التي يمكن استخدامها في التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، ومن بين العبارات التي يمكن إرسالها في العيد الآتي:

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام وفي كل عام حقائق وأحلام وحلمي أن أراك بخير في كل عام. رفع الحجيج أكفهم يرجون رحمة ربهم وأنا رفعت كفي إليه ليجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. لمن لم يستطع الحج إن لم تطف بالبيت؛ لأنّه عنك بعيد فلتقصد رب البيت، فإنّه أقرب إليك من حبل الوريد، وإن لم تسعَ بين الصفا والمروة، فلتسعَ في الخير أينما تجده، وإن لم تقف بعرفة، فلتقم لله بحقه الذي عرفه، وإن لم ترجم إبليس بالجمرات، فلترجمه بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإن لم تذبح هَديك بمِنى فلتذبح هواك هُنا فتبلغ المُنى. كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.

رسائل تهنئة عيد الأضحى بالعامية

البعض منا لا يفضل كلمات الفصحى، حينما يقبل على إرسال رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، خاصة الأفراد الذين يرغبون في إضافة شيء من الفكاهة والكوميديا على الرسائل التي سيتم إرسالها، وفي تلك الحالة، يمكنك الاختيار من بين الرسائل التالية لإرسالها في العيد: