نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن معرفة” موعد اذان المغرب وقفة عرفات 2022 في جميع المحافظات وفضل هذا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم بالتحديد ليس كغيره من الايام الاخرى التي تمر علينا لان اليوم حدث عظيم نعيشه كل عام لمدة يوم واحد فقط وهو وقفه عرفات ونحن اليوم في تاريخ 8 من يوليو والذي يقابله 9 من شهر ذي الحجة طبقا للتاريخ الهجري للعام الهجري الحالي 1443، وما يجعل هذا اليوم له مكانة عن غيره أن ط رغم أنه يتم فيه حج الطواف ونجد ملايين الحجاج المسلمين من جميع بقاع الأرض واقفون على جبل عرفات يتضرعون إلى الله بكل حب بالدعاء آملين أن يفوزون برضاه عز وجل ليس هذا فقط بل عدد كبير من المسلمين ينتظر هذا اليوم كل عام للصيام والتقرب إلى الله كون معروف أن الدعوات تكون مستجابة في هذا اليوم والله ينزل إلى الأرض ويتباهى بعباده المخلصين وعليه يتم البحث عن موعد اذان المغرب وقفة عرفات ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في كل الدول التي يوجد بها مسلمين ومن خلال موقعنا ثقفني نذكر لكم ميعاد الأذان ليس فقط بل نذكر لكم كذلك فضل صيام هذا اليوم تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع .

موعد اذان المغرب وقفة عرفات

بالنسبة لموعد اذان المغرب في يوم عرفات في مصر وبعض محافظاتها:

محافظة القاهرة 7:00 م.

محافظة الاسكندرية 7:08 م

محافظة الجيزة 7:00 م

محافظة شرم الشيخ 6:44 م

محافظة الزقازيق 7:00 م.

محافظة الإسماعيلية 6:57 م

محافظة بور سعيد 6:58 م .

محافظة السويس 6:54 م.

محافظة الفيوم الفيوم 7:00.

محافظة أسوان 6:44 م

فضل صيام يوم عرفة

قد أوضح علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف للمواطنين فصل صيام وقفة عرفات واجتمعوا على أن يكون سبب في تكفير ذنوب سنة كاملة وهذا بالاستشهاد بحديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل عن عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ” أخرجه مسلم, وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

ولا يقتصر فضل يوم عرفة على هذا فقط بل أن هذا اليوم دوما ما تكون الدعوات فيه مستجابة ويلبي الله طلبات عباده لمؤمنين والمخلصين.

الجميع يصوم ملايين الأشخاص المسلمين في الدول العربية وغيرها لأن اليوم يتزامن مع وقفة عرفات الأيام المباركة التي يستحب صيامها ففيه تغفر الذنوب لمدة عامين ماضيين وعليه يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب يوم وقفة عرفات استعداد للصلاة والتقرب إلى الله والدعاء المستجاب وتحضير مائدة الإفطار من بعد صيام يوم طويل.