نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حل نهائي”.. إليك علاج جفاف العين نهائيًا وما هي أسبابه؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج جفاف العين هل تعانين من احمرار في الرؤية أو ضبابية في بعض الأحيان؟ هل لديك انطباع من حين لآخر أن شيء ما يؤلمك في عينيك؟ من الممكن أن يكون لديك عيون جافة. تعرف على أهم أسباب وعلامات وعلاجات جفاف العين في هذا المنشور، والتي قد تجعلك تشعر براحة أكبر.

ما هي العيون الجافة وما هي أسبابها؟ ما هي العلامات والأعراض الموجودة؟

دعونا نتعلم المزيد عن جفاف العين بالتفصيل قبل أن نستكشف أكثر خيارات العلاج فعالية. عندما تكون الدموع في العين غير قادرة على تليين أو لزوجة العين بشكل كافٍ، ينتج عن ذلك جفاف العين، وهو مرض طبي متكرر.

في بعض الظروف، كما هو الحال في الطائرة أو في غرفة مكيفة الهواء أو أثناء ركوب الدراجة أو بعد التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة من الوقت، قد تعانين من جفاف العين.

علامات جفاف العين

قد تواجه علامات مختلفة لجفاف العين والتي يمكن أن تؤثر على كلتا العينين، مثل:

الشعور بوخز أو حرقان في العين

تراكم السوائل أو المخاط حول العينين.

الحساسية للضوء.

احمرار في العين. إحساس رصيف في العيون

ارتداء العدسات اللاصقة يمثل تحديًا.

القيادة ليلا صعبة.

العيون الدامعة هي استجابة الجسم لانزعاج العين.

رؤية ضبابية أو تعطي إحساسًا بتعب العين.

علاج جفاف العين نهائيًا

من أجل الحصول على العلاج المناسب لجفاف العين، يجب استشارة الطبيب في حالة تفاقم أي من هذه الأعراض. ومع ذلك، ما هي الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف العين؟ هناك مجموعة متنوعة من أسباب جفاف العين، بما في ذلك الأسباب المذكورة أدناه:

لا تنتج الغدد والقنوات الدمعية ما يكفي من الدموع، وهي خليط من الماء والزيوت الدهنية والمخاط. يحافظ هذا المزيج على نظافة العينين ويحميها من العدوى.

عدم كفاية إفراز الدموع نتيجة لظروف مثل الشيخوخة أو مرض السكري أو التهاب المفاصل أو نقص فيتامين أ أو تناول بعض الأدوية أو إجراء جراحة للعين بالليزر أو حدوث جرح في الغدد الدمعية نتيجة الالتهاب أو الإصابة.

التبخر السريع للدموع الناتجة عن الرياح أو الدخان أو الهواء الجاف أو انخفاض الوميض أو مشاكل في الجفون.

خلل في تكوين الدموع، حيث يتكون الغشاء الدمعي من ثلاث طبقات: المخاط والماء والزيت. قد ينتج جفاف العين عن مشاكل في أي من هذه الطبقات.

طرق علاج جفاف العين

طرق علاج جفاف العين قبل بدء العلاج، سيجري طبيبك فحصًا جَسَدِيًّا ويستفسر عن الأعراض والتاريخ الطبي وأي عقاقير تتناولها حَالِيًّا ومهنتك وأي عوامل شخصية قد تكون قد أثرت في تطور المرض. يمكن تقييم كمية الدموع المخفية خلف الجفن وكفاءة القنوات الدمعية من خلال الاختبارات.

الحفاظ على لزوجة العين هو الهدف من علاج جفاف العين، لكن التقنية المستخدمة تعتمد على سبب الجفاف في المقام الأول. هناك ثلاث طرق أساسية للحفاظ على هذه اللزوجة: