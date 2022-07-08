“حل نهائي”.. إليك علاج جفاف العين نهائيًا وما هي أسبابه؟

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عمر شويل - جدة علاج جفاف العين هل تعانين من احمرار في الرؤية أو ضبابية في بعض الأحيان؟ هل لديك انطباع من حين لآخر أن شيء ما يؤلمك في عينيك؟ من الممكن أن يكون لديك عيون جافة. تعرف على أهم أسباب وعلامات وعلاجات جفاف العين في هذا المنشور، والتي قد تجعلك تشعر براحة أكبر.
ما هي العيون الجافة وما هي أسبابها؟ ما هي العلامات والأعراض الموجودة؟
دعونا نتعلم المزيد عن جفاف العين بالتفصيل قبل أن نستكشف أكثر خيارات العلاج فعالية. عندما تكون الدموع في العين غير قادرة على تليين أو لزوجة العين بشكل كافٍ، ينتج عن ذلك جفاف العين، وهو مرض طبي متكرر.
في بعض الظروف، كما هو الحال في الطائرة أو في غرفة مكيفة الهواء أو أثناء ركوب الدراجة أو بعد التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة من الوقت، قد تعانين من جفاف العين.
علامات جفاف العين
قد تواجه علامات مختلفة لجفاف العين والتي يمكن أن تؤثر على كلتا العينين، مثل:
- الشعور بوخز أو حرقان في العين
- تراكم السوائل أو المخاط حول العينين.
- الحساسية للضوء.
- احمرار في العين. إحساس رصيف في العيون
- ارتداء العدسات اللاصقة يمثل تحديًا.
- القيادة ليلا صعبة.
- العيون الدامعة هي استجابة الجسم لانزعاج العين.
- رؤية ضبابية أو تعطي إحساسًا بتعب العين.
علاج جفاف العين نهائيًا
من أجل الحصول على العلاج المناسب لجفاف العين، يجب استشارة الطبيب في حالة تفاقم أي من هذه الأعراض. ومع ذلك، ما هي الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف العين؟ هناك مجموعة متنوعة من أسباب جفاف العين، بما في ذلك الأسباب المذكورة أدناه:
- لا تنتج الغدد والقنوات الدمعية ما يكفي من الدموع، وهي خليط من الماء والزيوت الدهنية والمخاط. يحافظ هذا المزيج على نظافة العينين ويحميها من العدوى.
- عدم كفاية إفراز الدموع نتيجة لظروف مثل الشيخوخة أو مرض السكري أو التهاب المفاصل أو نقص فيتامين أ أو تناول بعض الأدوية أو إجراء جراحة للعين بالليزر أو حدوث جرح في الغدد الدمعية نتيجة الالتهاب أو الإصابة.
- التبخر السريع للدموع الناتجة عن الرياح أو الدخان أو الهواء الجاف أو انخفاض الوميض أو مشاكل في الجفون.
- خلل في تكوين الدموع، حيث يتكون الغشاء الدمعي من ثلاث طبقات: المخاط والماء والزيت. قد ينتج جفاف العين عن مشاكل في أي من هذه الطبقات.
طرق علاج جفاف العين
- قبل بدء العلاج، سيجري طبيبك فحصًا جَسَدِيًّا ويستفسر عن الأعراض والتاريخ الطبي وأي عقاقير تتناولها حَالِيًّا ومهنتك وأي عوامل شخصية قد تكون قد أثرت في تطور المرض. يمكن تقييم كمية الدموع المخفية خلف الجفن وكفاءة القنوات الدمعية من خلال الاختبارات.
الحفاظ على لزوجة العين هو الهدف من علاج جفاف العين، لكن التقنية المستخدمة تعتمد على سبب الجفاف في المقام الأول. هناك ثلاث طرق أساسية للحفاظ على هذه اللزوجة:
- استفد من دموعك الطبيعية.
- استخدام قطرات العين أو الدموع الاصطناعية.
- الحد من تدفق الدموع.
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يجب معالجة المشكلة في البداية إذا كانت ناجمة عن اضطراب في العين أو مرض عام مثل الصدفية أو التهاب العين. السيكلوسبورين هو أحد الأدوية المستخدمة لعلاج جفاف العين الشديد. تشجع هذه القطرات على إنتاج المزيد من الدموع مع تقليل التهاب سطح العين. إذا كان لديك التهاب في العين أو تاريخ من الإصابة بفيروس الهربس في العين، يجب ألا تستخدم هذا الدواء.
إذا كنت مصابًا بالتهاب الجفن، فقد تحتاج إلى استخدام محلول مخفف لتنظيف المنطقة المصابة بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينصح طبيبك باستخدام قطرة أو مرهم مضاد حيوي للعين في الليل. من الممكن استخدام مضاد حيوي عن طريق الفم مثل التتراسيكلين أو الدوكسيسيكلين. إذا استمرت الأعراض حتى بعد الاستخدام المتواضع لقطرات العين، يمكن إعطاء قطرات العين الستيرويدية لتقليلها.
متى يتم استخدام الجراحة؟
يمكن استخدام الجراحة لعلاج جفاف العين. يمكن لجراح العيون المؤهل علاج أي مشاكل في الجفن، مثل الرمش المتقطع أو غير المتسق. للحفاظ على الدموع في المواقف الأكثر خطورة، قد يتم حظر القنوات الدمعية كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا. يمكن الاحتفاظ بالدموع الاصطناعية والطبيعية على العينين لفترة أطول من الوقت عن طريق سد هذه المسارات بسدادات سيليكون.
عندما تكون العلاجات البديلة غير فعالة في الحالات الشديدة، يمكن التفكير في زراعة الغدد اللعابية. يمكن استخدام اللعاب الذي تنتجه هذه الغدد بدلاً من الدموع على جانب العين أو كطعم عند إزالة بعض الغدد اللعابية من الشفة السفلية.
العلاج المنزلي لجفاف العين
فيما يلي بعض التوصيات لتخفيف آلام جفاف العين في المنزل:
لحماية عينيك من الرياح والهواء الساخن، قم بتغطيتها بالكامل بنظارات واقية.
عند استخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، المش بشكل متكرر.
الابتعاد عن مناطق وأماكن التدخين.
حافظ على المساحة في درجة حرارة مريحة.
تشمل طرق ترطيب المنزل استخدام المرطب ورش الستائر بالماء.
يجب أن تكون أي نظارات واقية لمنطقة العين مبللة. هذا يحافظ على رطوبة العينين ويحميها من مسببات الحساسية والرياح.
لتقليل الجفاف، يمكنك أحيانًا استخدام قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية دون ثني rvatives، ولكن يجب استشارة طبيبك قبل استخدام أي منها. يجب عدم استخدام القطرات التي تهدف إلى تقليل احمرار العين على الإطلاق.
قبل الانخراط في بعض الأنشطة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين، قد يكون من المفيد وضع قطرات للعين. الوقت الأمثل لتطبيق المراهم هو في الليل، إلا أنها قد تضعف رؤيتك.
تطهير الجفون
لتقليل احتمالية حدوث أي التهاب، امسح الجفون برفق باستخدام قطعة قطن مغموسة في الماء الدافئ.
استخدم إصبعًا نظيفًا لفرك الجفن برفق في حركة دائرية للمساعدة في حركة المخاط الذي تنتجه الغدد الموجودة على الجفن.
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