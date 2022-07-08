نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أدعية تذكر في أيام عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أدعية تذكر في يوم عيد الأضحى المبارك حيث تم تسميه عيد الأضحى نسبة للأضحية وفداء سيدنا إسماعيل بالكبش يعد الدعاء من أحد افضل العبادات التي يمكن أن يقوم بها المسلم خاصة في الأعياد الدينية فان الأدعية تقرب العبد من ربه وتكشف السوء وترفع الكرب وتدفع الشرور وقد وردت مشروعية الدعاء بالقرآن والسنة.

أفضل أدعية عيد الأضحى المبارك

عندما يأتي عيد الأضحى يأتي بالبهجة والسعادة والفرحة للجميع حيث يسعد الناس باستقباله وهو يأتي في شهر من أجمل الشهور الهجرية وهو شهر ذي الحجة بعد ختم مناسك الحج فيجب على المسلمين أن يلتزم بالدعاء.

اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان مريد من شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ.

إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسأ لك عن أمره، وقد علمت أ نه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا.

اللهم واجعلني من أهل التوحيد والأيمان بك، والتصديق برسولك والأئمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

فضل الدعاء

من فضل الدعاء انه يقرب المسلم من الله وينال عنه ثوابا عظيما من ربه سبحانه وتعالى حيث يعد الدعاء هو صله القرابة من الله تعالى خلال السراء والضراء ومن المستحب أن يتضمن الدعاء تذللا وتضرعا لله عز وجل من احد اهم فضائل الدعاء هو أن يغيث العبد ويكشف السوء فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر وينجى عبدة من الظلمات والكربات فقط كما على المسلم فعله هو التضرع والخشوع لله في الدعاء.

اللهم اجعلني من أهل التوحيد والأيمان بك والتصديق برسولك والأئمة الذين حكمت طاعتهم ممن يجري ذلك به وعلى يديه أمين يا رب العالمين.

تكبيرات عيد الأضحى

دائما في يوم عيد الأضحى وأيضا عيد الفطر المبارك يقوم المصلين بترديد تكبيرات أبعيد فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم و الاستمرار في هذه التكبيرات عند كل أذان طوال أيام العيد كما يقوم الناس في عيد الأضحى في التصدق على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وتفريج حالهم.