نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا”.. دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحجاج || أفضل الأدعية في يوم عرفة وفضائل هذا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء يوم عرفة مكتوب هذا الموضوع مهم جدا من بين الموضوعات الخاصة بالأدعية والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين وذلك لأنه يوم مهم جدا ومتقبل فيه الدعوات ويوم مليئ بالبركة واليمن والخير وخاصة في هذا العام لأنه توافق يوم عرفة مع يوم الجمعة، والذي يكون فيه ساعة إجابة الدعاء بالإضافة إلى أنه يكون يوم من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وفضلًا عن أنَّه يأتي هذا اليوم في شهر ذي الحجة الهجري وهو من أحد الأشهر الحرم، ونقوم بالعرض عليكم في السطور التالية البعض من الأدعية التي نرجى فيها إجابة الدعوات من المولى الله عز وجل.

دعاء يوم عرفة مكتوب

يباح لدي المسلم أن يقوم بدعاء الله بما يريد من خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يدعي بالأدعية التي تم ذكرها في السنة النبوية وفي القرآن الكريم.

وفيما يتم ذكره من بعض صيغ الدعاء المكتوب في يوم عرفة ويذكر من آداب الدعاء أن نبدأ بحمد وشكر الله وثم نقوم بالصلاة على رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، ثم نقوم الأدعية الآتية:

يارب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

فضائل يوم عرفة الكريم

فضائل يوم عرفة كثيرة جدا وسوف نعرض القليل منها في السطور الآتية: