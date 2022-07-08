تقبل الله طاعتكم وأتم عليكم فرحتكم بالعيد.. أجدد رسائل التهنئة بقدوم العيد

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عمر شويل - جدة أجدد رسائل التهنئة بقدوم العيد لإرسالها للأهل والأصدقاء، فعيد الأضحى المبارك من المناسبات التي يحرص المسلمون بجميع الدول على مستوى العالم على الاحتفال بها، وتتنوع مظاهر الاحتفال بقدوم العيد، فمنها إقامة صلاة العيد وتقديم الأضحية وتوزيع اللحوم على الأهل والأصدقاء، كذلك إرسال الرسائل بالتهاني والمباركات من أبرز مظاهر الاحتفال التي يقبل عليها المسلمون، حيث يقوم المرء بمعايدة الأهل والأصدقاء وزملاء العمل ورؤسائه، بالإضافة إلى الجيران وجميع من نعرفهم ونحبهم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

أجدد رسائل التهنئة بقدوم العيد

رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك وكلمات المباركات والدعوات الطيبة، من الأفعال البسيطة التي تقوي من العلاقات التي تربط بين الأفراد، ويجب عند إرسال رسائل العيد، أن نبدأ بالأهل والأصدقاء وننتقى أطيب الكلمات بمناسبة قدوم العيد، ومن بين الرسائل التي يمكن إرسالها في تلك المناسبة العظيمة الآتي:

أُرسل لكم أجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الأضحى السعيد،

كل عام وانتوا بخير، وكل عيد وأنا وانتوا سالمين.

وأدعو الله أن يرزقكم ما تتمنون وأن يجعلكم من ورثة جنات النعيم.

يهل العيد وتهل أمانينا نسافر مع الزمن لأبعد مكان، نرتجي قرب الحبيب ونحلم بالوصل، لا يحلو العيد إلا بوجود الغاليين.

العيد ما يحلا إلى بيكم، فيارب يكون عيد الخير عليكم.

غسل الله قلبك بماء اليقين وروحك بكوثر الدين، وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وكل عام وأنت بخير.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

رسائل عيد الأضحى للأهل والأصدقاء

العلاقات الاجتماعية خاصة تلك التي تربطنا بالأهل والأصدقاء من حولنا، هي ما يبقي الجانب الطيب من الفرد على حاله، فمع هؤلاء، يمكننا مشاركة الأوقات السعيدة، والاحتفال والضحك وقضاء أوقات لطيفة تقلل من ثقل الأيام، وبلا شك، فإن عيد الأضحى المبارك من المناسبات العظيمة التي يمكن استغلالها في تقوية أواصر العلاقات، ومن بين الرسائل التي يمكن إرسالها في تلك المناسبة الآتي:

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيد

كما أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه.

من بستان التهنئات قطفت عبارات وأماني، كي أقدمها لأحبتي بمناسبة العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير.

ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

وفي عيد الأضحى المبارك، نكثر من رسائل التهنئة والمباركات التي نقوم بإرسالها للأهل والأصدقاء والمعارف والجيران بمناسبة قدوم العيد، وذلك لأن فرحتنا بقدوم العيد تتضاعف حينما نقوم بمشاركتها مع من نحب، ومن بين رسائل التهنئة التي يمكننا إرسالها في تلك المناسبة الآتي: