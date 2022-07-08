نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في الكويت توقيت صلاة العيد في الكويت 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في الكويت يبحث الالاف من المواطنين في دولة الكويت عن توقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات، وننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة عيد الأضحى المبارك ويستعد كل مسلم في الكويت لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك بسعادة وبهجة فهو من الأعياد الجميلة التي تجمع المسلمين وتسود بينهم روح المودة والمحبة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في الكويت

أوضحت الحكومة المختصة بدولة الكويت ان يوم الجمعة هو يوم عرفة وسيكون أول يوم عيد اضحي مبارك هو يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443 وبالنسبة الي صلاة عيد الأضحى المبارك بالكويت فانة يكون بعد شروق الشمس بمدة نحو 15 الي 20 دقيقة وبالتالي فان معظم أوقات الصلاة في مختلف المحافظات ستكون في تمام الساعة 5:17 صباحا ونوفر لكم في السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت جميع المحافظات:

مدينة حولي: تقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:17 صباحا.

مدينة الجهراء: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 5:19 صباحا.

مدينة الأحمدي: تقام صلاة عيد الأضحى الساعة 5:18 صباحا.

مدينة الكويت: سوف تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:17 صباحا.

مدينة السالمية: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 5:17 صباحا.

مدينة الرقة: تقام صلاة العيد الساعة 5:17 صباحا.

مدينة الفنطاس: تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:17 صباحا.

مدينة المرقاب: تقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:16 صباحا.

كانت هذه مواعيد صلاة عيد الأضحى في معظم مدن الكويت وكذلك باقي المدن تكون مواعيد الصلاة في الغالب الساعة 5:17 صباحا.

كم باقي لصلاة العيد في الكويت

لم يتبقى سوي ساعات قليلة علي صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في الكويت ويمكنك متابعة الوقت لمعرفة المتبقي علي الصلاة في المدينة التي تقيم بها، وفي ختام هذا المقال نكون قد وضحنا لكم موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت في جميع المدن وموعد الصلاة في معظم المدن لكي تستطيع الذهاب الي الصلاة بشكل مبكر والاستمتاع بالأجواء الرائعة في عيد الأضحى المبارك.