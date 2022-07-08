نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء يوم عرفة 2022 المستجاب لطلب العفو والمغفرة والترحم على المتوفي … خير الدعاء دعاء يوم عرفة في المقال التالي
دعاء يوم عرفة 2022 المستجاب الذي يبحث عنها ملايين المسلمين حول العالم كون يعد يوم عرفة من الايام المفترجة التي تعد خير ايام السنة ومن أعظم أيام السنة عند الله عز وجل، حيث فى يوم عرفة تفتح فيه السماء لتلبية دعوات المسلم المؤمن التائب الى ربه والذي يتمنى من الله عز وجل قضاء حاجته أو تمني الامنيات المختلفة، لذا سوف نعمل على مدار ساعات هذا اليوم المفترج على طرح اجمل ادعية يوم عرفة المستجابة بمشيئة الله تعالى.
دعاء يوم عرفة 2022 المستجاب
يعتبر دعاء يوم عرفة من الادعية المستجابة بمشيئة الله، حيث يعتبر يوم التاسع من ذي الحجة من الايام المفترجة من كل عام الذي يرفع فيها المسلم المؤمن بالله يده لتمنى دعوة التي بمشيئة الله ستتحقق، حيث يستقبل الملائكة ادعية المسلمين فى هذا اليوم، لذا وصي العلماء على مجموعة من الادعية فى هذا اليوم المبارك التي تتمثل من الأدعية المستحب ترديدها طوال ساعات صيام يوم عرفة لذا سنقدم اليكم اجمل تلك الادعية بشكل مكتوب للاجل ذكرها طوال ساعات صيام هذا اليوم المبارك
اجمل ادعية يوم عرفة
نتابع الان اجمل الادعيه التي ستستجيب بمشيئة الله والتي يستحب ان تكون مترددة على لسانك طوال ساعات يوم التاسع من ذي الحجة فى ادعية جاءت لطلب العفو او طلب الرحمة للمتوفى فى ادعية جاءت على النحو التالي:-
- اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعفو عني
- اللهم انك كريم دائماً ماتحب ان ترزقني من نعمك فالحمد الله على جميع نعمك علي والحمد الله على رزقك الطيب الذي قد رزقتني به
- اللهم فى يوم عرفة ارحم جميع موتي المسلمين واجعلهم فى منزلة الشهداء والصديقين
- اللهم انك عفو أعفو عني وارزقني انك خير الرازقين
- عن خير الأدعية المستحبة يوم عرفة لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير
- اللهم ان اسالك حبك وعفوك وحب عبادك ، حسن لي آخرتي وقنا من عذاب النار إنك خير السامعين يسر لي امري
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