انت الان تتابع خبر أفضل قطعة لحم في الخروف.. اعرفيها وحضري منها المحمر والمشمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الخروف واحد من أهم الحيوانات انتشاراً في عيد الأضحى، وهو يتميز بأن طعمه مختلف كثيراً عن اللحم البقري والجاموسي والكندوز، ولذلك يدور في ذهن ربه المنزل سؤال مستمر وهو أفضل قطعة لحم في الخروف، حتى تقدم بتقديمها بطهم شهي ولذيذ لأفراد أسرتها.

أفضل قطعة لحم في الخروف قبل العيد

وتعتبر منطقة بيت الكلاوي في الخروف هي من أفضل قطع اللحم في الخروف، وهي الأكثر استعمالاً، وتتميز بأن طعمها ناعم ومذاقها شهي ولذيذ، ومن الممكن عمل منها كباب الحلة وكباب مشوى على الفحم، وأيضاً السلق والتحمير، وهي منطقة الوسط لدى الخروف.

ومنطقة الريش وهي الضلوع الضاني التي تعتبر واحدة من أفضل الأماكن عند الخروف وبشكل خاص في الشوى، ومن الممكن عمل الريش المشوية عل الفحم وفي الفرن منها، فهي تعطي طعم مميز ومذاق مختلف.

ومنطقة كتف الخروف من اللحوم التي تكون طرية ولذيذة، وهي تكون لحم متدخل في الأنسجة والعظم ويكون له رائعة مميزة في الطهي داخل الفرن ببطئ، وعند تدبيلها بشكل مميز.

وقطعة الرقبة ووش الفخذة والموزة الضاني هم من أكثر الأماكن ذات اللحم الطري المميز، ويتم عملهم إما بالشوربة أو السلق أو التحمير أو الشوي فجميعهم يصدر عنهم طعم مميز ورائع.