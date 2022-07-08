انت الان تتابع خبر اتفرج .. بوكس عيد الأضحى 2022.. خروف لعبة وسبحة آخر صيحات الهدايا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صيحة جديدة من الهدايا الخاصة بالعيد وهي التي يبحث عنها الكثير من المرتبطين والمخطوبين والمتزوجين، وهي عبارة عن بوكس عيد الأضحى 2022 المميز الذي يتهادي به الكثير من الأحباب بدلاً من تكاليف الأضحية، وانتشرت كثيراً في الفترة الاخيرة.

تصميم بوكس عيد الأضحى 2022

ويتميز بوكس عيد الأضحى 2022 بأنه ذو ألوان وتصميمات رائعة تخطف القلوب والأنظار، وتنتشر على جميع الصفحات الخاصة ببيع الهدايا على الأنترنت، وهي تصنع بشكل خاص على حسب ذوق الشخص الذي يريد شرائه، ويجمع فيه الشخص كل الذكريات بين الأحباب والصور التذكارية وغيرها.

ما يحتوى عليه بوكس العيد

ويكون بوكس العيد مصنوع من الخشب وهو يختلف على حسب الطلب ولكن محتوياته الأساسية تكون واحدة، ويحتوى على “صورة شخصية للذكرى، لعبة خروف يغني العيد، ورسائل مكتوبة ملفوفة بفيونكة، وأنوار تضئ الصندوق بالكامل”، ومن الممكن وضع فيه أي شئ من الفضة أو العيدية وكله على حسب ذوق المشتري.