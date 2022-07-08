شوف عروض العثيم ماركت بأسعار خاصة على منتجات الصحة والجمال في السعودية

عروض العثيم من 6 يوليو 2022 حتى 19 يوليو تضم مختلف منتجات الصحة والجمال، وبها نجد كافة الأدوات والمنتجات الأساسية للعناية بالبشرة والشعر والجسم، فمع تخفيضات أسواق العثيم لعيد الأضحى المبارك على مختلف السلع، أطلقت أيضًا نشرة عروض خاصة فقط بمنتجات الصحة والجمال، لتكون بها المنتجات بأسعار خاصة، لذا نقدم لكم العروض ويمكنكم الحصول عليها والاستفادة من التخفيضات عبر زيارة أحد فروع أسواق العثيم في السعودية.

عروض العثيم ماركت بأسعار خاصة على منتجات الصحة والجمال

يمكنك الاختيار من بين العديد من المنتجات الخاصة بالشعر حسب الأنسب لك ولطبيعة شعرك، فيوجد منتجات للشعر الجاف بحيث تكون نسبة الترطيب بها أعلى مما تعالج جفاف الشعر وترطبه بشكل رائع، ومن هذه المنتجات شامبو الفيف، ويعتبر الشامبو أساسي في الروتين الأسبوعي للعناية بالشعر أو يمكن استخدامه بحد أقصى مرتين في الأسبوع، ونجد أيضًا حمام زيت للشعر الجاف أيضًا، فيحتاج الشعر الجاف إلى زيوت ترطب بعمق، كما يوجد أنواع مخصصة للأطفال في عروض العثيم، ويتوافر كريم مغذي للشعر بحيث يستخدم عند البدء في تصفيف الشعر.

شامبو هيمالايا لاصلاح وتجديد الشعر بسعر 9.95 ريال بدلًا من 13.95 ريال.

حمام زيت غارنيه للشعر الجاف بسعر 19.95 ريال بدلًا من 29.95 ريال.

شامبو الفيف للشعر الجاف بسعر 15.95 ريال بدلًا من 27.95 ريال.

أسواق العثيم

مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس تكتسب البشرة لونًا داكنً، لذا نسعى لتفتيح لون البشرة بحيث تسترجع لونها الطبيعي، ولتحقيق ذلك يمكنك الاستعانة بكريمات التفتيح والتي تتوافر بأكثر من نوع في العثيم ماركت، وبالنسبة لمنتجات العناية بالبشرة فهى تتنوع لتشمل غسول وهو أساسي لضمان أن البشرة أصبحت نظيفة تمامًا، مما يقي من تراكم الدهون وبالتالي تكون الرؤوس السوداء، مزيل مكياج، أقنعة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، سيروم تفتيح البشرة، والذي يمنحك نتيجة إضافية أيضًا في ترطيبه العالي للوجه، كما يتوافر مقشر للوجه بحيث تعمل حبيبات المقشر عند تدليكه برفق على الوجه على إزالة القشور والجلد الميت من البشرة، مما يجعل البشرة مشرقة وأكثر نعومة، وتضم عروض العثيم مرطب الشفاه الذي يجعلها ناعمة ويقي من التشققات التي قد تظهر بها نتيجة الجفاف.