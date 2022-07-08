رسائل تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك من اكبر الاحتفالات الإسلامية، التي لها شأن كبير عند المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لذلك يهتم الكثير من المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، من خلال الاستعداد لهذا اليوم بالكثير من الأشياء، التي تساهم في رسم البسمة وإدخال السرور علي الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل، وتختلف الأشياء حسب نوعية صلة القرابة، فإذا كان الأهل هي صلة القرابة سوف تقدم الأشياء التي تدخل السرور عليهم، وهي تتمثل في توفير الملابس الجديدة، وتوفير الأطعمة الشهية، وأيضا من الممكن أن تكون عبارة عن شراء أضحية أو الاشتراك فيها، أما بالنسبة ألي الأصدقاء وزملاء العمل فتاتي تقديم الهدايا أوتقديم رسائل تهنئة بحلول عيد الأضحى في المقام الاول.

رسائل تهنئة بحلول عيد الأضحى يجب أن يتم اختيارها بعناية كبيرة، فهناك رسائل يصلح تقديمها إلى الأصدقاء، وأخري إلى زملاء العمل ومنها أيضا تقدم إلي الأقارب، الذي يمكن أن يتمثلوا في الأولاد أو الزوجة أو الأب والأم، فلكل رسالة مضمونها الذي يهدف إلي معني معين، فعند إرسال رسالة إلى شخص اخر يحدث اتصال، وعملية الاتصال تتكون من اربع مراحل وهي المرسل، والمستقبل، والرسالة، والوسيلة، وبفقدان أي مكون منها لا تتم عملية الاتصال، ولم يتحقق الهدف من إرسال الرسالة.

رسائل عيد الأضحى المبارك 2022