شوف عروض العثيم عروض عيد الأضحى المبارك بخصومات وتخفيضات من 30 ل 70%

عروض العثيم عروض عيد الأضحى المبارك أكثر ما تزداد عليه عمليات البحث خلال هذه الأيام المباركة، تنشط حركة البيع والشراء خلال هذه الأيام المباركة حيث يحرص الكثير على شراء جميع مستلزمات المنزل استعدادًا للاحتفال بمراسم العيد، عروض العثيم لهذا الاسبوع تشمل مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية والمنزلية بأقوى التخفيضات والخصومات لتناسب جميع الفئات، أسواق عبدالله العثيم بالسعودية هي من أقوى مراكز التسوق وتمتلك عدة فروع في جميع أنحاء المملكة، وهناك عدد كبير من المواطنين يحرصون بشكل مستمر على متابعة أقوى عروضها الاسبوعية للاستفادة من التخفيضات الحصرية والمميزة على كل ما يريدونه من سلع.

عروض العثيم عروض عيد الأضحى المبارك بخصومات وتخفيضات من 30 ل 70%

تسوق الان في فروع العثيم المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، للاطلاع على الأسعار الحصرية والإستفادة من تخفيضات وخصومات أسبوع العيد، كما أنه يمكن تصفح البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية أونلاين من خلال الجوال، تسري العروض حتى 19 يوليو 2022 أو حتى نفاذ الكمية، نعرض لكم بعض من أسعار السلع بعد الخصم لهذا الاسبوع:

أقوى عروض العثيم على حفائظ الأطفال، فهى من أكثر السلع من حيث المبيعات بشكل يومي، تقدم العثيم أقوى العروض على العديد من الأنواع لتناسب اختلاف الأذواق، حفائظ بامبرز ليلية عدد 40 حبة لوزن 14 كيلو بسعر 62.95 بدلاً من 90.95 ريال سعودي، سعر حفائظ بامبرز كلوت مقاس 5 لعدد 48 حبة 88.95 بدلاً من 153.50 ريال سعودي، بامبرز حماية 5 نجوم لعدد 42 حبة بسعر 69.95 بدلاً من 98.75 ريال سعودي، بيبي جوي عملاق كبير جدا عدد 52 حبة بسعر 67.95 بدلاً من 75.95 ريال سعودي، سعر حفائظ بيبي جوي كبير 66 حبة 81.95 بدلاً من 99.95 ريال سعودي.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك توفر أسواق عبدالله العثيم بالسعودية خدمة وكلنّا و توكّل، تساهم هذه الخدمة في مساعدة جميع العملاء الراغبين في شراء الأضحية، حيث يمكن شراء سند الأضاحي بسعر 809 ريال فقط لاغير من جميع فروع العثيم أو أونلاين من خلال تطبيق اكتساب، تتوفر هذه الخدمة في كل من يرغب في عمل عقيقة، أو في حالات الفدية أو الصدقة أو من يرغب أن يضحي.