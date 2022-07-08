رابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد في جميع دول العالم وتتشارك فيه المملكة العربية السعودي مع جميع العالم، حيث تكون قبلة المسلمين الأولى وخاصة اليوم ومحط أنظار العالمين، حيث يكون فيها يوم عرفة ويوم الحج والنحر وذكر الله، وتقوم المملكة على هذا بمؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها بتهنئة الشعب السعودي والعربي والعالم باستقبال عيد الأضحى المبارك 1443، متمنية لهم الخير واليمن والبركات.

رابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد moe.gov.sa اكتب اسمك على بطاقة عيد الأضحى 1443 وزارة التعليم

عادت أيام الخير إلى لشعب العربي والعالم أجمع وهي الليال العشر من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى الكبير، حيث ينتظر هذ اليوم كل من الفقير والغني وينتظر هذا اليوم ولليالي العشر كل مذنب راغب في رحمة الله وفضله، ويقوم رب العالمين في يوم عرفة بإشهاد الملائكة على الغفران لجميع المتوجهين إليه الراغبين في العفو والرحمة.

الاحتفال بالأعياد في الأمة العربية والإسلامية

تحتفل الأمة الإسلامية بشكل خاص بقدوم العيد الكريم، حيث يكون العيدين المقررين والمقدسين لدى كل مسلم هو عيد الفطر ويوم الأضحى، وهو يوم الإطعام والبركات والرحمة والمغفرة، ويرغب الله تعالي في الغفران لعبادة الذين يتضرعوا إليه بالدعاء يقفوا حفاة على جبل عرفات طالبين الرحمة والرضا، وتتشارك جميع الأمة الإسلامية المملكة العربية السعودية في الاحتفال بهذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والدعاء.

المؤسسات والوزارات التي تشارك الأمة السعودية التهنئة بالعيد

حيث تقوم كل وزارة من هؤلاء بإنشاء إصدار خاص ببطاقات للتهنئة بالعيد الكريم، وتتيح خدمة إصدار اسم المرسل إليه على البطاقة لتكون أكثر بهجة على الجميع.

استخدام رابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد moe.gov.sa