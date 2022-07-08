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عمر شويل - جدة رابط تصميم بطاقة العيد في المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم، حيث تتشارك جميع دول العالم التهنئة بقدوم العيد المجيد متمنيين قدوم الخير وأن يكون القادم للمسلمين والأمة جميعها أفضل مما مضى وراغبين في غفران الذنب، ويكون الضور مسلط على المملكة في الأيام القليلة الماضية والمقبلة، وعلى الكعبة المشرفة، والتي تكون مقصد كل مسلم في جميع أنحاء العلم، وتتشارك المملكة العربية السعودية جميع دول العالم التهنئة والتمنيات الطيبة.

[LINK] رابط تصميم بطاقة العيد portaleservices.moj.gov.sa وزارة العدل السعودية 1443 مع الخطوات

توقيت عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية

عادت أيام الخير والبركات ويتطلع كل مسلم أن ينول من نفحات تلك الأيام، حيث ثال الله تعالي: “والفجر. وليال عشر” صدق الله العظيم، واقسم رب العزة بالليالي العشر والتي جاء في أشهر التفاسير أنها الليالي الأولى من ذي الحجة حيث يكون العفو والبركات غير محدودين في تلك الأيام المباركة، ويقوم زوار بيت الله الحرام بإداء الشعائر الدينية المقدسة وزيارة بيت الله الحرام الذي قدموا إليه من جميع دول العالم في شوق ولهفة، كما يتطلع من لم يوفق بالحج هذا العام أن يزور بيت الله في وقت قريب، في العمرة أو بالحج في العام المقبل.

يحل توقيت عيد الأضحى هذا العام، حسب الهيئة الفلكية بالمملكة، في اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق السبت 9 يوليو 2022، وتتبع جميع الدول العربية الرؤية السعودية للهلال لتزامنا المباشر مع أداء شعائر الحج ووقوف عرفة، وقامت المملكة العربية السعودية بتقديم التهنئة القلبية لجميع دول العالم ويتلقى الملك سلمان رسالات الحب والتهنئة بالعيد السعيد من جميع رؤساء العالم.

الهيئات ولوزارات التي تصدر بطاقات تهنئة بعيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

قامت عدد من الوزارات بالتشارك مع الشعب السعودي التهنئة والتمنيات وذلك بإصدار بطاقات للتهنئة تتيح للمستخدم كتابة اسم المرسل إليها عليها وهي:

كيفية إنشاء بطاقة تهنئة بالعيد مقدمة من وزارة العدل بالمملكة