نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل دعاء يوم عرفة من السنة النبوية | وفضل الدعاء فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء يوم عرفة من أكثر معدلات البحث مع اقتراب بدء شهر ذي الحجة 1443، حيث يعتبر يوم عرفة أحد الأيام العشر من شهر ذي الحجة، وهو اليوم التاسع من الشهر، والذي يعد من أفضل الأيام على الإطلاق، فكل الحجاج فيه يقفون على جبل عرفات، يصلون ويدعون ويستغفرون ربهم العظيم، وسوف يكون هذا موضوع مقال اليوم.

دعاء يوم عرفة

أفضل دعاء يوم عرفة ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديثه الشريف “أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ”

لذلك يجب أن يكون المسلمون في هذا المكان المبارك، مع كثرة الصلاة في النهار والدعوة إلى الله تعالى، كما في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يستحسن الدعاء لنفسه وأهله لحاجته، وللمسلمين الأحياء والموتى.

فضل يوم عرفة

يوم عرفة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الله تعالى قدّم عليه فضائل كثيرة، يمكن تلخيصها في الآتي:

يعتبر هذا اليوم من أيام الشهر ذو الحجة، وأفضل أيام العام.

واحد من أكثر الأيام التي أثنى عليها الله تعالى، وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

يعد من الأيام المفضلة في العبادة، حيث يقسم سبحانه وتعالى في كتابه، أنه في هذا اليوم يكمل الله تعالى نعمة على جميع عباده بإتمام الإسلام.

هذا اليوم عيدًا لحجاج المسلمين كما ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

أكبر ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة.

هو أشهر أيام السنة، وتتجمع فيه كل الخلق والعبادة من كل الأنواع.

يظهر الله عباده الأتقياء لملائكته.

يوم الغفران والتحرر من النار، فيه تتكاثر الحسنات، والمؤمنون ينالون أجرًا أكبر وأعظم.

كيف نستقبل يوم عرفة

يلتزم كل مسلم بالعمل الصالح، ومن خلال هذه الأعمال الصالحة، في العشر الأوائل من ذي الحجة، وخاصةً في يوم عرفات، يكون أقرب إلى الله تعالى، يطلب الخير من الرب أكثر من أي وقت آخر، فإن أجر العمل هو ضعف أجر أي يوم آخر في السنة، ويكون العمل الصالح من خلال ما يلي:

التوبة النصوح والعودة إلى الله تعالى.

الحرص على الطاعة والابتعاد عن كل شيء يغضب الله.

المثابرة والعزم على الاستفادة من هذا اليوم الجميل والسعيد والبحث عن مكافآته الكبيرة.

هدية لك من ثقفني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام 1443 من الهجرة شاهد هديتك الآن من ثقفني والتي تتضمن: عبارات تهنئة عيد الأضحى. تكبيرات العيد أو أناشيد العيد تعمل أوتوماتيكياً. صورة هدية موقعة بالاسم. اسم الأشخاص الموجهة لهم التهنئة. وقم بعمل هدية باسمك الآن!!

صيام يوم عرفة

تتزامن أهمية دعاء يوم عرفة مع صيام يوم عرفة، حيث يعتبر الصيام فيه من أعظم أعمال التقرب لله، وهذا اقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جرت العادة أن يصوم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

أسباب تسمية يوم عرفة

عن سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة، أو تسمية الجبل بعرفات، فهناك الكثير من الآراء حول سبب التسمية، وسوف نوضحها لكم في النقاط التالية:

أن الأشخاص الموجودين هنا ذات يوم يقفون على جبل عرفات ويتعرفون على بعضهم البعض.

كما قيل لأن آدم وحواء التقيا في هذا المكان عندما نزلوا من السماء، عرف كل منهما الآخر، كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما سأل عندما عرضت عليه مناسك الحج، حيث قال له جبرائيل هل عرفت، قال له: نعم عرفت.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأضحى



نقدم لكم قراء موقع ثقفني الأعزاء خدمات حصرية من موقع ثقفني للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 هجرياً والذي نرجوا أن يعود علينا جميعا بالخير والأمان واليمن والبركات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق:

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تحدثنا فيه عن دعاء يوم عرفة، تحدثنا فيه عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع ونتمنى أن يتقبل الله من قراءنا الأعزاء سائر الأعمال الصالحة، يستجيب الله لدعائهم في هذا اليوم العظيم.