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عمر شويل - جدة انشاء بطاقة تهنئة عيد الأضحى ليتم التهادي بها بين الأهل والاصحاب، وتشارك وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الشعب السعودي التهنئة بقدوم عيد الأضحى المجيد وتقوم بطرح بطاقات تهنئة عليها لوجو الوزارة ليتم التراسل بها، كما قامت الوزارة بإتاحة أن يتم كتابة اسم صحب البطاقة أو المرسل إليه عليها، ويكون من أجمل التراسل في العيد بطاقة وعليها اسمي.

“انشاء بطاقة تهنئة عيد الاضحى” كارت وزارة الصحة moh.gov.sa خطوات كتابة الاسم 1443

جاء سريعا يوم العيد أعادة الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية موعد استطلاع هلال ذي الحجة واليوم الأول للشهر والذي يتوقف عليها موعد يوم عرفة ويم العيد كذلك، ويقوم الأصحاب والاحباب وكذلك الأقارب بالتزاور والتراسل في هذا اليوم بالتهاني والتباريك، بينما يتم إرسال رسائل إلكترونية أيضا للتهنئة بقدوم العيد المجيد.

موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

تقوم جميع الدول العربية باتباع لمملكة العربية السعودية في استطلاع هلال ذي الحجة، حيث يتوقف مواعيد الشعائر المباركة على المملكة، وقد أعلنت المملكة على هذا يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022 بينما يكون العيد في التاسع من يوليو الموافق العاشر من ذي الحجة 1443.

مشاركة مؤسسات وهيئات المملكة في التهنئة بالعيد المبارك

تقوم عدد من المؤسسات بالمملكة بالتشارك في التهاني في هذا اليوم المبارك، ومن تلك المؤسسات:

وكانت مشاركتهم بإرسال التهنئة على المواقع الإلكترونية الخاصة بهم لتهنئة الشعب العربي والإسلامي، كما ساعدت بإتاحة طرق لإرسال بطاقات عليها لوجو الوزارة مع أمكانية كتابة اسم المرسل إليه عليها.

خطوات انشاء بطاقة تهنئة عيد الأضحى