شوف هدية العيد تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش من نون السعودية وخصم 9%

يعتبر متجر نون الإلكتروني من أكبر المتاجر الإلكترونية بالسعودية، حيث يستطيع أي مواطن أن يحصل على تقسيط ايفون 13 برو ماكس بسعر الكاش بدون فوائد، وتقدم نون السعودية العديد من المزايا عند الحصول على هذا المنتج ومنها الحصول على خصم 9%، والتوصيل مجانًا إلى أي مكان بالمملكة، وخلال الفترة الماضية حقق هاتف iPhone 13 Pro Max نسبة مبيعات عالية جدًا بالمملكة وبقية دول الخليج، حيث يعتبر المواطنين السعوديين أن اقتناء هذا الجوال الرائع من أهم مظاهر التحضر ومواكبة العصر، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون 13 برو ماكس من نون السعودية.

تقسيط ايفون 13 برو ماكس من متجر نون

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 Pro Max من متجر نون السعودية، وكذلك قيمة القسط الشهري، وفترة السداد، وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-

سعر ايفون 13 برو ماكس من متجر نون السعودية قبل الخصم 7699 ريال.

من متجر نون السعودية قبل الخصم 7699 ريال. سعر الهاتف بعد الخصم 6999 ريال سعودي، وقيمة الخصم 700 ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم 9%.

قيمة القسط الشهري تبلغ 584 ريال شهريًا.

تبلغ مساحة الجوال 1 تيرا بايت، كما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية (رام) 6 جيجا بايت.

يشمل سعر الهاتف قيمة الضريبة المضافة.

تقوم الشركة بتوصيل الهاتف بالمجان خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 20 يوليو.

يحتوي الجوال على فترة ضمان لمدة عامين.

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max

هاتف ايفون 13 برو ماكس نسخة المملكة العربية السعودية يحتوي على مواصفات غاية الدقة والروعة وسوف نتعرف عليها معكم وهى كما يأتي:-

الجوال يدعم تركيب 2 شريحة اتصال الأولى نوعها Nano SIM، والثانية نوعها eSIM. يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G وهى أحدث شبكات الاتصال في العالم، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخري. يقاوم الجوال الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء بمعيار IP68 لمدة نصف ساعة. يحتوي على بطارية قوية يبلغ حجمها 4373 مللي أمبير، وصرحت شركة آبل أن البطارية تعمل بزيادة ساعتين ونصف عن هاتف iPhone 12 Pro Max. نظام تشغيل الجوال iOS15. الهاتف يأتي بأربعة كاميرات خلفية، دقة الكاميرا الأساسية 12 ميجا بكسل، كما تدعم مستشعر جديد يطلق عليه اسم IBIS، كما تدعم المثبت الميكانيكي. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K. الكاميرا الأمامية للجوال ثنائية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة SL 3D وهى خاصة بالعزل والبورتريه. شاشة الجوال من نوع Super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحتها 6.7 بوصة.

طريقة التواصل مع متجر نون السعودية

هناك عدة طرق يستطيع من خلالها أي عميل التواصل مع شركة نون السعودية وهى كما يلي:-