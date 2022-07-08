شوف عروض هايبر بنده حتى 12 يوليو

هايبر بنده ، يتميز هايبر بنده بتوفير الكثير من العروض الأسبوعية على مختلف السلع والأجهزة الالكترونية أيضا وكل ما يحتاج له العميل، كما نجد عروض هايبر بنده 6 يوليو 2022 تمتاز بكونها تحتوي على خصومات عيد الأضحى المبارك بخلاف الأسعار المثالية التي يوفرها الهايبر على الموارد الغذائية، وتهتم جميع ربات المنازل بمتابعة عروض بنده على اللحوم ومنتجات الألبان أيضا ونجد أن جميع السلع ذات صلاحية كبيرة وجودة عالية.

عروض هايبر بنده على المخبوزات

هايبر بنده ، يوفر هايبر بنده مختلف أنواع المخبوزات الشهية وبأفضل الأسعار مع توفير خصومات أسبوعية كبيرة، نجد بالهايبر بسكوت مدور بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو ويمتاز بنكهة رائعة، كروسان ميني سادة بسعر 7.95 ريال للعشر حبات، كما نجد خبز البطاطا الشهير بسعر 3.5 ريال ويمتاز هايبر بنده بوجود الخبز الأسمر الغني بالفوائد الكثيرة بسعر 11 ريال للقطعتين، ومن الجدير بالذكر أن تلك المخبوزات تصنع بعناية كبيرة وتخبز بشكل يومي لكي تكون طازجة.

عروض هايبر بنده على منتجات الألبان

يجدر بالذكر أن جميع المنازل لا تخلو من منتجات الألبان إذ أنها ذات قيمة غذائية كبيرة ولهذا نجد هايبر بنده يهتم بتوفير مختلف أنواع الجبن بأسعار مثالية وجودة عالية حيث نجد جبن شيدر المراعي بسعر 14.95 ريال، جبنة فيتا المراعي عبوتين بسعر 15.95 ريال، جبنه بيضاء داري 4 عبوات 200 جرام بسعر 11.95 ريال بينما توجد لبنة بريزيدن بسعر 9.95 ريال ويوجد أيضا زبادي يوناني نادك بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المجمدات

يحتوي هايبر بنده على عروض كثيرة على مختلف أنواع المجمدات حيث نجد العديد من الأشخاص يفضلون تناول المجمدات سواء الخضروات أو اللحوم، ويقوم هايبر بنده بتوفير أفضل الأنواع والأكثر جودة حيث يوجد برجر أمريكانا بسعر 29.95 ريال للعبوة بحجم 1.35 كيلو، يوجد فيليه الدجاج بسعر 24.95 ريال، بازلاء خضراء بسعر 12.95 ريال، كما يوجد خضراوات مشكلة بمذاق جيد تزن العبوة 900 جرام ويتوافر عرض عبوتين بسعر 11.95 ريال، ونجد أيضا ستربس الدجاج من النوع رضوى بسعر 22.95 ريال، وتعد تلك المجمدات ذات أهمية كبيرة إذ أنها تطهى في أقل وقت ممكن كما أن لها مذاق مميز.