نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية على كافة المنتجات في المقال التالي

تمتلك أسواق عبد الله العثيم العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم أفضل المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل سعودي وتقدم أسواق العثيم منتجاتها بتخفيضات وعروض كثيرة يستفاد منها العملاء. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر صدور دجاج طرية مقدمة من داري بوزن كيلو جرام.

يوجد لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام.

متاح حلاوة حلواني مع فستق بوزن كيلو جرام.

يوجد بسبوبة بالسمن الطبيعي بوزن 2 كيلو جرام.

خصم على تونة هناء خفيف بوزن 185 جرام عدد 3 قطع.

يوجد سبانخ من هورتكس مفروم بوزن 400 جرام.

متاح زيت زيتون من عافية إكسترا بوزن 2 لتر.

متوفر بطاطس من داري كيرلي بوزن كيلو جرام.

متاح كريمة طبخ من بريزيدن بوزن 1 لتر.

يوجد زيت دوار الشمس من شمس بحجم 1.5 لتر عدد 2 قطعة. عروض أسواق عبد الله العثيم على منتجات التنظيف متوفر منعم الأقمشة من داوني برائحة نسيم الوادي متوفر بحجمين 1.5 لترو 1.38 لتر.

يوجد مناديل فيري للمطبخ برائحة الليمون عدد 70 قطعة.

تخفيض كبير على صابون إريال أزرق بوزن 7 كيلو جرام.

متوفر صابون صحون من فيري بلس برائحة الليمون بحجم 800 مل.

يوجد جل تايد للغسالات برائحة زهور الورد بحجم 1.8 لتر.

متاح صابون بونكس أوتوماتيك الأصلي بوزن 5 كيلو جرام.

خصم كبير على أقراص فيري لغسالة الأطباق برائحة الليمون عدد 54 حبة بوزن 729 جرام.

متواجد سوبر جل ركس صنوبر بوزن 2 كيلو جرام.

يوجد مزيل البقع من فانيش بوزن 1.8 لتر. خصومات أسواق العثيم على منتجات العناية الشخصية متوفر غسول يد من ديتول الأصلي بوزن 400 مل.

متاح جل إستحمام من فا بكريمة العسل بوزن 250 مل.

يوجد مزيل عرق من فا رجالي رول بحجم 50 مل.

متوفر غسول فم من ليسترين بالشاي الأخضر بوزن 500 مل.

متاح غسول وجه نبوتروجينا عميق بوزن 200 مل.

يوجد شامبو هيربال بزيت الأرغان بحجم 400 مل.

متوفر شامبو بانتين للشعر بحجم 400 مل.

متاح بديل زيت من بانتين إنسيابي بحجم 275 مل.

متواجد كريم أولاي لتفتيح البشرة ليلي ونهاري بحجم 50 جرام.

خصم على غسول جسم من ديتول الأصلي بوزن 700 مل. عمر شويل - جدة آخر عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية على كافة المنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف آخر عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية على كافة المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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