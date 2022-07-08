شوف فرحة العيد بعروضنا تزيد مع أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة المنزلية

فرحة العيد بعروضنا تزيد مع أسواق عبد الله العثيم أستمعتوا بأقوى العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات، كما تقدم أكبر العروض لحاملي بطاقة أكتساب التي تحمل المزيد من العروض بأقوي الخصومات والتخفيضات على السلع التموينية والغذائية، وبمناسبة قدوم العيد تقدم تشكيلة متنوعة ورائعة من الملابس لجميع الأعمار وبجميع المقاسات، وتوفر أيضاً بمناسبة العيد أفخم أنواع المفروشات والمستلزمات الضرورية.

فرحة العيد بعروضنا تزيد مع أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة المنزلية

يتواجد داخل المجلة أفخم أنواع الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبري والصغرى، وأدوات المطبخ، وتسالي ومقرمشات التي يشتريها الجميع لتناولها ليلة العيد ويضايفون بها أقاربهم عند زيارتهم، يستمر العرض الأسبوعي لمدة أسبوع بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم أو حتى نفاذ الكمية المعروضة من الأربعاء 6 يوليو إلى الثلاثاء 19 يوليو.

عروض أدوات المطبخ من أسواق العثيم الأسبوعية

طقم قدور رويال فرود غير لاصق مكون من 8 قطع، بسعر 125.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال.

طقم طبخ هوم أواي مكون من 8 قطع، بسعر 119.00 ريال بدلاً من 185.00 ريال.

طقم قدور تروست مكون من 10 قطع، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

قدر بلاك ستون + مقلاة، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

قدر رويال فورد عميقة، مقاس 26 سم بسعر 29.95 ريال بدلاً من 43.00 ريال.

قدر رويال فورد عميقة، مقاس 30 سم، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 48.00 ريال.

طقم عشاء ديفا أوبل مكون من 44 قطعة، بسعر 110.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.

حافظة طعام بلاكستون مكون من 3 قطع، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من أسواق العثيم

مكواة فيليبس جافة، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

مكواة كليك أون جافة، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

مروحة GVC تعمل بقوة 60 وات، بسعر 105.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنة + جك، بسعر 219.00 ريال بدلاً من 265.00 ريال.

عصارة فواكة من كينوود، بسعر 249.00 ريال بدلاً من 315.00 ريال.

صانع طعام هومر، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.