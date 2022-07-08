نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى في الإمارات عام 2022 مفاجأة لكل المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر عيد الأضحى المبارك ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر المبارك، ومع إنتهاء أيام عيد الفطر يبدأ المسلمون في دولة الإمارات العربية يتساءلون عن موعد أيام عيد الأضحى، ويستمر العيد لمدة أربعة أيام، ويأتي قبل أول أيام العيد العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، ويتم فيها أداء فريضة الحج، ومن خلال هذا المقال سنوضح موعد إجازة عيد الأضحى في دولة الإمارات.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

يأتي عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات بحسب التوقعات الفلكية الإماراتية يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022م، ويكون يوم وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وذلك للقطاعين الحكومي والخاص، وبحسب إعلان مجلس الوزراء الإماراتي فإن إجازة عيد الأضحى تبلغ أربعة أيام، ويأتي قبل أول أيام العيد العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، ويتم فيها أداء فريضة الحج، وهي من أهم شعائر الوقوف يوم عرفة.

كما أعلن مجلس الوزراء الإماراتي أن انتهاء الإجازة وعودة العمل بشكل رسمي لجميع المصالح والمؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، وبذلك يكون قضى العاملين أربعة أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتعدد مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك في جميع الدول العربية والإسلامية، ولكن أهم ما يتشابه به المسلمين هي احتفال المسلمين بالأضاحي، وذلك لأنها أهم شعيرة من شعائر المسلمين، كما يقوم المسلمين بزيارة الأقارب والجيران، وتقديم التهاني والرسائل المختلفة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

يبدأ أغلب الأشخاص في البحث على محركات البحث جوجل عن موعد صلاة العيد في الإمارات، ولذلك نقدم لكم مواعيد صلاة العيد في بعض المدن والمناطق الأخرى، ففي مدينة أبو ظبي يكون وقت صلاة العيد في الساعة 6:05 صباحا، أما في منطقة دبي فيكون صلاة العيد في الساعة 6:00 صباحا، وفي مدينة الشارقة يكون صلاة العيد في الساعة 8 6:00 صباحا، وفي مدينة عجمان في الساعة 5:58 صباحا.