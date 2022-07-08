إجازة عيد الأضحى في مصر فرحة كبير للشعب المصري اجازة العيد 2022

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يهتم المصريين بمعرفة مواعيد إجازة عيد الأضحى، وذلك لأن إجازة عيد الأضحى تعتبر من الإجازات الطويلة، كما أنها مهمة عند المسلمين لأنها يقيمون فيها بأداء مناسك الحج، فيقوم العديد من المسلمين بالتخطيط للسفر لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سنوضح مواعيد إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإليكم التفاصيل.
إجازة عيد الأضحى في مصر
أعلنت البحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات، حيث أن وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق يوم 8 يوليو عام 2022، ويوم العيد السبت الموافق 9 يوليو عام 2022م، وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الحكومي بالنسبة للمصريين هي خمسة أيام، بينما إجازة القطاع الخاص هي ثلاثة أيام، مدفوعة الأجر، ويذكر أن إجازة العيد هذا العام تتزامن مع يومي السبت والجمعة وهي الإجازة الرسمية الأسبوعية في مصر.
ويشعر العديد من المصريين بالحزن لأن إجازة العيد تتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وبالتالي سيحصلون على إجازة ثلاث أيام فقط، بالإضافة إلى يومين هما بالأساس إجازة رسمية، ويأتي يوم عرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وهي أعظم الأيام وأحبها إلى المسلمين، ويقوم فيها المسلمين بالوقوف على عرفات وهي أهم أركان الحج.
مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك
يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء العالم، وتختلف مظاهر الاحتفال من بلد إلى آخر، ومن أهم مظاهر الاحتفال في مصر هي:
- من أهم احتفالات عيد الأضحى، ذبح الأضحية، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
- أداء فريضة صلاة العيد، والمصافحة والمعايدة بعد الانتهاء من الصلاة.
- تقديم العيدية للصغار والنساء والزوجة.
- زيارة الأقارب لمعايدتهم بالعيد، وإحياء فريضة صلة الرحم.
- الخروج مع الأسرة في نزهة عائلية في أحد الحدائق والمنتزهات.
- يفضل بعض الأشخاص السفر خارج البلد للاستمتاع بالعيد في المحافظات الساحلية.
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