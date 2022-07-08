نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة في العيد بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط في المقال التالي
الكرشة هي إحدى الأجزاء التي يحبها الكثير من الناس في الذبيحة، ويتم طهيها بالكثير من الطرق المختلفة حسب الرغبة، ولكنها ايضًا قد يصعب على الكثير من النساء شرائها وذلك لصعوبة تنظيفها بشكل كبير فهي تحتاج وقت وجهد، وقد تبحث الكثير من النساء عن طريقة بسيطة حتى تساعد في حل المشكلة وإنجاز تنظيف الكرشة بكل سرعة وسهولة ولذلك سوف نعرض لكم الان طريقة مميزة لتحقيق ذلك يمكنكم متابعتنا الآن في هذا المقال.
طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة
حتى يتم تنظيف الكرشة بالشكل المطلوب فلابد من استخدام بعض المكونات البسيطة التي قد تتواجد في كل منزل، وطريقة التنظيف بسيطة وهي كالآتي:
المكونات
- ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.
- ٤ كوب من المياه.
- ليمونة.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
خطوات تنظيف الكرشة بكل سهولة
- قومي بوضع المياه في وعاء كبير.
- ارفعي الوعاء على النار حتى يتم غليان المياه بداخله بشكل كامل.
- أضيفي داخل المياه الان الكرشة واتركيها لمدة عشرة دقائق حتى يتغير لون المياه ويظهر بها الأوساخ الموجودة بالكرشة.
- اخرجي الكرشة ثم استخدمي ظهر السكينة في تنظيفها.
- سوف تلاحظين سهولة التنظيف.
- ثم احضري وعاء به ماء وعصير الليمون والخل الأبيض، والدقيق.
- أضيفي إليه الكرشة.
- هكذا تترك الكرشة منقوعة في هذه المكونات لمدة نصف ساعة.
- يتم في النهاية فرك الكرشة جيدًا بكل المكونات مرة اخرى، وسوف تلاحظين أنها أصبحت فائقة البياض والنظافة.
- هذا الخليط يعمل على تنظيف الكرشة وإزالة الروائح الكريهة الوفرة التي بالفعل تتواجد بها.
- كما أنه فيما بعد يتم غسل الكرشة بعد ذلك بالمياه الجارية.
- كما أنه يجب أن تقطعي الكرشة قطع مناسبة حسب الرغبة، ويتم طهيها بالطريقة المناسبة حسب الرغبة في ذلك.
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