فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة في العيد بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

الكرشة هي إحدى الأجزاء التي يحبها الكثير من الناس في الذبيحة، ويتم طهيها بالكثير من الطرق المختلفة حسب الرغبة، ولكنها ايضًا قد يصعب على الكثير من النساء شرائها وذلك لصعوبة تنظيفها بشكل كبير فهي تحتاج وقت وجهد، وقد تبحث الكثير من النساء عن طريقة بسيطة حتى تساعد في حل المشكلة وإنجاز تنظيف الكرشة بكل سرعة وسهولة ولذلك سوف نعرض لكم الان طريقة مميزة لتحقيق ذلك يمكنكم متابعتنا الآن في هذا المقال.

طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة

حتى يتم تنظيف الكرشة بالشكل المطلوب فلابد من استخدام بعض المكونات البسيطة التي قد تتواجد في كل منزل، وطريقة التنظيف بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.

٤ كوب من المياه.

ليمونة.

ملعقتين من الخل الأبيض.

خطوات تنظيف الكرشة بكل سهولة