نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم عرفة 2022.. أفضل الأدعية المستجابة في يوم عرفة من السنة والقرآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، وهذا أفضل يوم في العالم، والتي يعتق الله عز وجل فيه رقاب عبادة من النار، وهذا من الأيام التي تستجيب فيها الدعاء، حيث أن دعاء يوم عرفة مذكور في السنة النبوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”، وللاستفادة من يوم عرفة، تؤكد دار الافتاء أنه يجب على الانسان الركوع والتذلل والخشوع أمام عظمة الواحد الاحد الفرد الصمد، ويتوب عن الذنوب والمعاصي، حتى يغفر له الله عز وجل ويستجيب لدعاءة.

فضل الدعاء في يوم عرفة

ماذا تقول يوم عرفة؟ هذا ما شرحه الشيخ عويضة عثمان مستشار الفتوى بدار الإفتاء، وأكد أن يوم عرفة لمن يؤدون مناسك الحج على مقربة منهم بالرحمة والمغفرة التي ينزلها الله عز وجل عليهم، حيث أن هناك ينظر الله إليهم يتضرعون ويطلبون من الله ما يريدون وهنا أيضا كذلك، ولمن لم يكتب له الحج هذا العام أن يدعو لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

أفضل الادعية يوم عرفة

اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.