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دعاء يوم عرفة للميت او للمتوفي مستجاب ومكتوب 2022 يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية عن افضل واجمل ادعية يوم عرفة حيث يحتاج الميت منا في هذه الأيام المباركة الي الدعاء يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية عن افضل واجمل ادعية يوم عرفة حيث يحتاج الميت منا في هذه الأيام المباركة الي الدعاء وتفتح أبواب السماء في هذه الأيام ولذلك نقدم لكم مجموعة من الادعية المميزة والجميلة المستجابة في هذه الأيام المباركة. أجمل دعاء يوم عرفة للميت او للمتوفي مستجاب ومكتوب 2022 اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللـهـم اعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيها.

اللـهـم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم يمن كتابه، واجعله من الصالحين، واحشره مع الأنبياء.

نسألك يا الله بتضرع وتذلل، ألا تحرم فقدي من رحمتك التي وسعت كل شيء.

أسألك يا الله أن تعامله بما أنت أهله، و لا تعامله بما هو أهله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم أنت الحق وقولك الحق قلت أدعوني استجب لكم.. فاللهم تول أمرنا وأمر موتانا، وأسترهم وأرزقهم العفو والمغفرة في الدار الآخرة يا قوي يا متعال. دعاء للمريض في يوم عرفة 2022 اللهم يا خالقي الكريم، أسألك في هذه الأيّام المباركة، أن تتنزل بالعافية على جسد أبي، اللهم أسألك بنور وجهك الكريم، ورحمتك التي وسعت كلّ شيء، وقدرتك على كلّ شيء، أن تنظر لحاله، أن تمدّه قهرا والعافية، فلا نرى فيه مكروهًا يا ربّنا الكريم.

اللهم يوم عرفة أسألك الشفاء التام لوالدي اللهم لا تترك فيه مرضا أو مرضا إلا أن يشفي ويرمم يا رب العرش العظيم.

اللهم في هذا اليوم العظيم أسألك أن تشفي جميع مرضى المُسلمين، وأن تنزل الشفاء على جسد أنهكه الألم من شدة المرض.

تحتمل بصبر آثار الحج، فهو خير لك وطهارة من ذنوبك، حاج مبارك. عمر شويل - جدة أجمل دعاء يوم عرفة للميت او للمتوفي مستجاب ومكتوب 2022 - ثقفني

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