نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء يوم عرفة مكتوب أدعية مستجابة وفضل دعاء يوم عرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم عرفة من الأيام المنتظرة لدى جميع المسلمين، إذ أن بهذا اليوم تستجاب كافة الدعوات المرفوعة لله وتحقق بهذا اليوم كافة الأمنيات، ولذلك فالجميع يبحث عن أدعية تُعبر عما بداخلهم لطلب حاجتهم من الله، حيث أن ساعات يوم عرفة تكون كثيرة وبإمكان الأشخاص القيام بالأعمال والطاعات التي تزيد من فرص استجابة الدعوات، فخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة وهنا سنقدم إليكم أدعية كثيرة تساعدكم في ذلك.

تتعدد الصياغة بالأدعية التي تحمل النفحات الطيبة وترفع الأمنيات لله فأيا كان الدعاء الذي يحتاج له العبد فإن الله سميع مجيب قريب، وإليكم دعاء يوم عرفة وهو كالآتي:

اللهم بيوم عرفة لا تجعل أبي وأمي لهم ذنب إلا وقد غفرته لهم ولا سؤال وحاجة من حاجات الدنيا فيها رضاك يا الله وصلاح إليهم إلا وقد قضيتها، اللهم ارزقهم الرضا ولا تجعل لهم عند غيرك حاجة واستجب دعائهم اللهم إني أضع أبنائي في ودائعك وأسألك أن تحفظهم بحفظك وتحميهم بحماك وترحمهم برحمتك، اللهم اجعلهم رافعين لراية الحق ويحكمون بالأرض به، اللهم اجعلهم صالحين أتقياء ونسألك يا رحمن فعل الخيرات والترك للمنكرات وحب الفقراء والمساكين، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إليك، وأسألك يا الله الرضا والجنة وأن تمن علينا بالإيمان ولا تحرمنا لذة الطاعة والقرب منك والشوق إليه اللهم اجعلنا من الراضين عنهم وارزقنا الجنة والعمل الذي يجعلنا مستحقين لها.

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أدعية قصيرة ليوم عرفة

إن الدعاء لله من الطاعات المباركة التي دائماً ما تزيد فرصة الإنسان بالوصول لرحمة الله في أجمل الأيام يوم عرفة، ولابد من الدعاء بما يتمناه القلب إذ أنه يحقق في ذلك اليوم، وإليكم بعض الأدعية ليوم عرفة وهي كالآتي:

اللهم بعث تلك النفحات الطيبة بعرفة نسألك بألا تدع لنا ذنباً إلا وتغفره يا الله، ولا هماً إلا تفرجه نرفع الكفوف إليك يا خير مجيب، اللهم تقبل منا وتقبلنا واعفو عنا إنك قريب مجيب.

نسألك يا الله من خير ما قد سألك النبي بتلك الأيام المباركة وندعوك أن ترزقنا الصلاح والتوفيق اللهم بعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا إنك عزيز جبار.

اللهم بهذا اليوم العظيم نسألك أن ترحمنا وترحم ضعفنا وتبارك بكافة أمور حياتنا وتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا وأكرمنا النجاة والفوز بطاعتك.

يا رب أنت الحق وقولك هو الحق، وأمرتنا بالدعاء وقد وعدتنا بالإجابة نسألك بيوم عرفة أن ترحم ضعفنا وقلت حيلتنا واكتبنا مع الأبرار وارزقنا خير القدر وأحسنه نسألك يا الله أن تكتب لنا خيراً وتبعد عنا الشر.

أدعية يوم عرفة للصائمين

إن دعاء الصائمين بعرفة أمراً طيباً فكافة المسلمين يحرصوا على صوم هذا اليوم ليحصلوا على الخير والبركات ويعتزون بالنفحات الطيبة، وهناك الكثير من الأدعية التي تستخدم بمثل هذا اليوم وهي كالآتي:

اللهم بيوم عرفة نسألك خير المسألة والدعاء والنجاح والثواب والعمل وخير الحياة والممات، اللهم ثبتنا على طاعتك وثقل الموازين بالأعمال الصالحة وحقق لي الإيمان وارفع درجتي، اللهم تقبل مني الخير واجعله آخر أعمالنا، نسألك من الطيبات وفعل الخير وأن ترزقنا ترك المنكرات اللهم أضع حب المساكين بقلوبنا وتب علينا وغفر لنا وارحمنا.

اللهم مع تلك النفحات الطيبة بيوم عرفة نسألك أن تجعل لنا من خشيتك ما يجعل بيننا وبين المعصية حائل، وأن تبلغنا طاعتك وترزقنا جنتك اللهم ارزقنا اليقين وهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بسمعنا وبصرنا والقوة ما احييتنا، اللهم اجعلنا من الوارثين واجعل ثأرنا على كل من ظلمنا نسألك يا الله أن تنصرنا على من عادانا وألا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

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فضل دعاء يوم عرفة

ذكرت العديد من الكتب والأحاديث النبوية الشريفة فضل الدعاء في يوم عرفة، ففي هذا اليوم المبارك يكون للدعاء فضل كبير وأثر عظيم حيث يتنزل الله فيه في السماء، وصيام هذا اليوم يغفر الذنوب للشخص في السنة الحالية والسنة التي قبلها والسنة التي بعدها، كما أن الدعاء في هذا اليوم أفضل دعاء يُستجاب خاصة هذا العام حيث يوافق يوم الجمعة ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة نضيف إليها الصيام وللصائم دعوة لا ترد كما يوافق يوم عرفة الذي تستجاب فيه الدعوات.