هيرجع كأنه جديد.. طريقة تنظيف شباك المطبخ السلك من الدهون والأتربة في ثواني بدون دعك أو فرك

تنظيف شباك المطبخ السلك، من ضمن بعض الجولات التي تقوم بها ربة المنزل في حملة التنظيف في المناسبات والأعياد، في مثل هذه الأيام التي نعيشها الآن، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات، ويعتبر سلك شباك المطبخ من أكثر الأشياء التي تكون صعبة على ربة المنزل، لأنه يتراكم عليه الكثير من الدهون والبخار المتصاعد من طهي الطعام، مع العلم أن ربة المنزل لا تقوم بتنظيف سلك شباك المطبخ بصفة مستمرة، لأنها من الأشياء التي تنساها ربة المنزل، بسبب ارتفاعها، وأنه لا يكون أمام ربة المنزل بصفة مستمرة، وأصبحت ربة المنزل لا تعرف الطريقة المثلى لتنظيف سلك شباك المطبخ، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف سلك شباك المطبخ من الدهون

تعتبر الدهون من أصعب الأشياء التي من الصعب التخلص منها بسرعة، وتحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والمشقة لكي بصبح نظيف من جديد، مع العلم أن شباك المطبخ من أكثر الأمور الهامة في المطبخ لأنه يعمل على تغيير الهواء الداخل والخارج من المطبخ، وعلى وجه الخصوص إذا كان المطبخ لا يوجد فيه شفاط، لأن شباك المطبخ له دور هام في التخلص من رائحة الغاز المسربة من البوتاجاز وغيرها من المشاكل التي نسمع ونقرأ عنها في الصحف والمجلات، ونحن الآن سوف نقدم لكم أكثر من طريقة للتخلص من الدهون الموجودة على شباك وسلك المطبخ.

الطريقة الأولى في التنظيف، هذه الطريقة لا تستخدم فيها غير الماء الساخن وسائل صابون المواعين، وخطوات هذه الطريقة هي:

يتم فك الشباك من مكانه.

يجب فصل السلك عن الخشب.

يجب وضع كمية من الماء الساخن على السلك، ونتركها لمدة عشرة دقائق.

يجب وضع كمية مناسبة من سائل صابون المواعين على السلك.

باستخدام فرشاة متوسطة الحجم، يجب دعك السلك برفق.

يجب تكرار هذه الخطوة حتى نلاحظ الفرق بأنفسنا.

يجب وضع السلك في مكان جيد التهوية حتى يجف تمام.

الطريقة الثانية في تنظيف سلك شباك المطبخ