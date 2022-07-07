نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة تهنئة بعيد الأضحى 2022 وموعد صلاة العيد في هذه المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المسلمين في مختلف بقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك، لتقديم التهاني إلى جميع الأهل والأصدقاء والمحبين، حيث يفصلنا عن العيد ساعات قليلة، ويستعد الجميع لاستقبال العيد ومعرفة موعد الصلاة وأفضل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وهناك من ينتظر العيد لقضاء اجازة سعيدة من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أضل بطاقات التهنئة بعيد الأضحى 2022، وموعد صلاة العيد في مصر والسعودية.

بطاقات تهنئة بعيد الأضحى 2022

نقدم لكم باقة متنوعة من أفضل بطاقات التهنئة بعيد الأضحي المبارك، وأفضل العبارات المكتوبة والتي يمكنكم ارسالها لعضكم البعض من خلال رسائل الهاتف او على منصات التواصل الاجتماعي للتهنئة بعيد الأضحى، ومن اهم العبارات هي عبارات التهليل والتكبير والتى تحمل أجمل معاني العيد وتدخل السرور بالنفس ومن هذه العبارات:

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد …الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله ..عيد مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

عيد أضحي مبارك….عساكم من عواده.

مع تلبية الحجاج ومع كل من طاف واعتمر.. اهنئك بقدوم العيد.

كل عام وانتم بخير..عيد أضحي مبارك.

اقدم لكم أفضل التهاني القلبية وكل عام وانتم بخير.

يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً المولى أن يجعل كل أيامكم فرح وسعادة، وأن يعيده علينا وعليكم في أحسن حال​

بطاقات تهنئة للعيد الكبير

تعد تقديم التهانى فى العيد الكبير من الواجبات في الاسلام، حيث انها واحدة من الأعمال المستحبة والتى تعمل على تقريب المسافات بين الأشخاص وصلة الرحم بين الأهل، والتعبير عن الفرح والسرور.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

تكون صلاة عيد الأضحى 2022، في مصر ستكون عقب فجر يوم العاشر من شهر ذي الحجة،الموافق يوم السبت 9\7\2022، وستكون بالقاهرة في تمام الساعة الـ5 و26 دقيقة فجرا، وستبدأ المساجد والساحات المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالتكبيرات والتهليل بقدوم العيد، ويختلف موعد صلاة العيد في باقي محافظات الجمهورية بعدة دقائق، واليكم موعد صلاة العيد في عدد من المحافظات: