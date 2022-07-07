شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض العيد على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون بخصومات مذهلة تحت شعار صفقات العيد الكبرى لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تقدم كبرى عروض وصفقات عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. تهنئ متاجر لولو هايبر جميع الشعب العربي كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير. كما تقدم لولو هايبر أفضل العروض والخصومات بمناسبة العيد على مختلف الأجهزة المهمة والمميزة. حيث يمكنك لأي شخص أن يهادي من يحبه بهاتف ذكي مميز، أو جهاز أيفون بمميزات رائعة كل هذا وأكثر نقدمه لكم من خلال موقع ثقفني لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر على أحدث الهواتف الذكية بمناسبة عيد الأضحى خصم 700 ريال على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي، من الجيل الخامس، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، بشاشة مساحتها 6.8 بوصة. كما أن سعة الرامات هي 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي. احصل على خصم 100 ريال على جوال سامسونج وهو مصنف من الجيل الخامس، بشاشة مساحتها 6.7 بوصة. بينما دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، وعدد الرامات 8 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 1799 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر أقوى عروض العيد على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون بخصومات مذهلة تحت شعار صفقات العيد الكبرى لا تفوتها LULU - ثقفني

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