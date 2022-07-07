نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية الجديدة على الجوالات في عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض لولو السعودية الجديدة التي شملت على تخفيضات مميزة على العديد من الموبايلات من الماركات المختلفة في أكبر عروض من حيث الكمية، والتنوع على الموبايلات من لولو السعودية فكما تعودنا من لولو بمشاركتها للمستهلك السعودي فرحته بالمناسبات الدينية أعلنت سلسلة المتاجر الشهيرة بالمملكة العربية السعودية عن تخفيضات بعنوان بهجة العيد.

عروض لولو هايبر ماركت الجديدة على الموبايلات

جاءت العروض الجديدة من لولو هايبر ماركت بكمية كبيرة في أكبر تنوع للماركات، والمواصفات المميزة على العديد من الموبايلات التي يبحث عنها المستهلك السعودي بأسعار تنافسية كما هو معتاد من لولو هايبر ماركت السعودية فقد تصدر تلك العروض عرض على موبايل سامسونج جالاكسي 33 M ثنائي الشريحة جيل خامس بذاكرة داخلية 128 جيجا، ونظام تشغيل أندرويد 12، ورامات 8 جيجا، وشاشة بحجم 6.6 بوصات، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع ثلاث كاميرات مساعدة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بسعر 1,159 ريال.

تخفيضات لولو هايبر ماركت السعودية على موبايلات سامسونج

تحت عنوان صفقة العيد الكبرى أعلنت لولو عن تخفيض بقيمة 810 ريال على موبايل أيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجا حيث أصبح بسعر 4889 بدلاً من 5699 ريال، وتخفيض أخر بقيمة 550 ريال على موبايل أيفون 13 بروماكس بذاكرة داخلية 128 جيجا ليصبح بسعر 4649 بدلاً من 5199 ريال، وتخفيض أخر بقيمة 630 ريال على أيفون 13 برو بذاكرة داخلية 256 جيجا ليصبح بسعر 4569 بدلاً من 5199 ريال، وتخفيض 500 ريال على أبل أيفون 13 بذاكرة داخلية 128 جيجا بسعر 3299 بدلاً من 3799 ريال.

المزيد من التنزيلات المميزة على الجوالات من لولو هايبر ماركت السعودية



كما توجد تخفيضات أخرى على ماركات عديدة مثل أوبو، وهواوي، وتكنو، ومتورولا، وشاومي، وفيفو، وعلى التابلت، وعلى سماعات البلوتوث اللاسلكية من ماركتي اوكي وماي كاندي الشهيرتين، ولديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار السوار الذكي متنوع الألوان من أيكون، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار أيمون تابلت الجيل الرابع بسعة 32 جيجابايت، وحجم 10 بوصة وخصم يصل إلى 200 ريال سعودي من الجيل الرابع.

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