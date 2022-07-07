شوف تخفيضات العثيم عروض عيد الأضحي خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام أقوى التنزيلات

عروض العثيم المملكة العربية السعودية سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق التي تمتلك حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع يتم تواجدهم في كل أرجاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، كما يتوافر عدد واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، وأيضًا تكون شركة العثيم من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن لها بصورة مستمرة، حيث أنه في عام 2013 استقبل السوق الكثير من الزبائن الذين وصل عددهم أربعين مليون عميل تقريبًا إلى أن وصل مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة.

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تعتبر أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لمواصلة المسيرة الخاصة بها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم من أهم الشركات التي تقدم وتمنح أكبر الخصومات والعروض للمستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت أن تساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء.

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