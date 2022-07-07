نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الأضحى خصم نصف الثمن على الجوالات و الأجهزة خصومات العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الأضحى خصم نصف الثمن على الجوالات و الأجهزة خصومات العثيم ماركت، يتوفر فرن كهربائي إي تي سي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 329 ريال خصم 30%، تتوفر غلاية ماء فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25%، تتوفر مكواة هومر بخار بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 25% ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض العثيم ماركت لشهر يوليو

تتوفر مروحة جي في سي 60 وات بسعر 105 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت محضرة القهوة نيكاي اسبريسو بسعر 179 ريال بدلا من 389 ريال خصم 54%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على أجهزة المطبخ قطاعة خضار كينوود نصف لتر بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال خصم 34%، تتوفر مروحة نيكاي ستاند 3 في 1 بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%.

عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة و الجوالات

يتوفر ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 299 ريال خصم 14%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك قدر ضغط مستركوك سعة 7 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت لشهر يوليو طقم قدور رويال فورد جرانيت 8 قطع بسعر 135 ريال بدلاً من 184 ريال خصم 27%، يتوفر قدر ضغط السيف المنيوم سعة 15 لتر بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 35%.

عروض الأدوات المنزلية العثيم ماركت

يتوفر مقلاة يوكوساكي مقاس 36 سم بسعر 69 ريال بدلاً من 92 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على الأدوات المنزلية طقم عشاء 20 قطعة بسعر 59 ريال بدلاً من 82 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 قطع بسعر 185 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 31%، يتوفر طقم قالب كيك رويال فورد 3 قطع بسعر 34 ريال بدلاً من 54 ريال خصم 37%.

عروض العثيم ماركت السعودية

يتوفر جوال اي تي ال 9200 بسعر خاص 114 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت جوال هونر X8 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بطارية 4000 مللي امبير بسعر خاص 880 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك قدر كاسا بونيتا حجم 28 سم بسعر 35 ريال بدلا من 49 ريال خصم 29% و حجم 26 سم بسعر 30 ريال بدلا من 45 ريال خصم 33%، يتوفر بغطاء حجم 28 سم بسعر 45 ريال بدلا من 63 ريال خصم 29% و يتوفر حجم 26 سعر 40 ريال بدلا من 57 ريال 30%.

عروض شاشات التلفزيون العثيم ماركت

تتوفر شاشة تلفزيون إمبكس ال اي دي سمارت تي في حجم 58 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي بسعر 1449 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 20%، تتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة تلفزيون أرو إل إي دي سمارت تي في حجم 65 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 14% ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.