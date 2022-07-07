شوف عروض اكسترا الكبرى على الشاشات و الأجهزة الكهربائية عروض عيد الأضحى المبارك

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على الشاشات و الأجهزة الكهربائية عروض عيد الأضحى المبارك، تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على الثلاجات، المكواة، صانعة السندوتشات، الثلاجات و شاشات التلفزيون، يتوفر ضمن عرض خاص كلاس برو ثلاجة/فريزر باب واحد سعة 598 لتر انفرتر ستانلس ستيل بسعر 4499 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة و شاشات التلفزيون

يتوفر فيليبس مكواة بخار عمودية بقوة 2200 وات باللون الأزرق بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 20%، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كذلك ضمن عروض اكسترا الكبرى كلاس جهاز كوي الملابس بالبخار بسعر 239 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة

يتوفر كينوود صانعة ساندويتشات بقوة 700 وات باللون الأبيض بسعر 155 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 35%، ضمن عروض اكسترا السعودية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 8 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك تيفال صانعة قهوة تركي باللون الأسود بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الثلاجات اكسترا السعودية

يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك كلاس برو ثلاجة 23 قدم سعة 651 لتر باللون الفضي بسعر 2999 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر كلاس برو ثلاجة باب واحد 1.6 قدم باللون الأسود بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 29%، ضمن عروض الثلاجات اكسترا السعودية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا السعودية

يتوفر سوني تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3599 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 14%، ضمن عروض شاشات التلفزيون ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 8299 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 54%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 397 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون 48 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4199 ريال بدلاً من 12599 ريال خصم 67%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.