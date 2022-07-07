شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت في عيد الأضحى المبارك 2022

عروض لولو هايبر ماركت اليوم تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات في مهرجان تحطيم الأسعار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال جميع فروع لولو ماركت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وان كنتم من أهل الرياض، الدمام، حائل، الخرج، جدة وغيرهم العديد من محافظات المملكة المتعددة فلا يفوتكم الذهاب إلى اقرب فرع من فروع سلسة لولو هايبر ماركت الأقرب إليكم والتعرف على أقوى العروض المتاحة في الأقسام المتنوعة في يوليو التوفير.

أقوى خصومات وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

تقدم لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع offers تخفيضات جبارة على مجموعة هائلة من منتجات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأفضل أسعار، كما أنها لم تنسى مجموعة المنتجات الجديدة التي تحرص على تقديمها دائماً لعملائها القيمين من حول العالم، وذلك تأكيداً على شعارها الدائم لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم للتسوق.

عرض لمدة أربع أيام بمناسبة العيد على شوكولاتة جالاكسي جواهر وزن 900 جرام بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 74.95 ريال.

دو دجاج مجمد كرتونة بها 10 حبات وزن الحبة الواحدة واحد كيلو جرام بسعر 166.95 ريال سعودي بدلاً من 195 ريال.

وأقو صفقات العيد من لولو هايبر ماركت على لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 33.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

هارموني شوكولاتة بسعر 24.90 ريال سعودي بدلاً من 36.90 ريال للكيلو، وهذا ليس من ضمن العروض الاسبوعية ولكن يستمر حتى أربعة أيام فقط.

جوز أوريكي مستورد بسعر 48.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 65 ريال.

فستق أمريكي خام محمص ليمون/ مملح بسعر 51.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 64.90 ريال.

وعرض خاص على لوز أمريكي حجم وسط بسعر 29.90 ريال سعودي بدلاً من 54.90 ريال للكيلو.

أقوى صفقات العيد للسلع الأساسية من اللحومسمك الكنعند

سمك الكنعد كبير بسعر 42.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

الباراموندي سمك بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

روبيان مزارع طازج بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال.

وأقوى العروض على شرائح سمك الكنعد كبير بسعر 59.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 79.90 ريال.

ريش لحم الضأن استرالي بسعر 86.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 114.95 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 35.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

قطع لحم الضأن الهندي بسعر 52.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 63.95 ريال.

عروض lulu hypermarket المتنوعة

كما تسعى الشركة الى توفير الراحة والأمان لعملائها لذلك أتاحت فرصة التسوق من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أو من خلال تحميل تطبيق lulu hyper market نت، كما أن مجموعة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية لعيد الأضحى تبدأ من يوم أمس الموافق 6 يوليو وحتى يوم 12 يوليو 2022 وتستمر العروض حتى انتهاء المدة أو نفاذ الكمية أيهما أقرب.

بيبي صدر حبش مدخن بسعر 57.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 81.40 ريال.

زيتون أخضر سادة مصري بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.90 ريال.