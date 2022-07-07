إنشاء بطاقة معايدة عيد الأضحى المبارك التي يتم التراسل بها في المناسبات السعيدة وفي أوقات العيد، حيث بحث المجتمع المسلم عن كيفية التراسل في الأعياد للتعبير عن المشاعر الطيبة بينهم، ويكون إرسال صور جميله بالتهنئة بالعيد وإرسال بوستات المعايدة من اكثر ما يبحث عنه المغتربين، وذلك للتعبير عن الاشتياق للأهل والاصحاب، ويقوم موقع نور التعليمي بالتشارك في التباريك بعيد الأضحى المبارك بتوفير بطاقات للمعايدة.

[إنشاء بطاقة معايدة عيد الأضحى] كيف أكتب اسمي على بطاقة moe.gov.sa بوستات تهنئة

يقبل بعد قليل عيد الأضحى المبارك ويتابع الراغبين في التراسل عبر البريد الإلكتروني والهواتف النقالة برسالات التهنئة بالمناسبات السعيدة، ويكون البحث مرتفع عبر مؤشرات جوجل في الفترة الحالية البحث عن صور وبطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وبوستات التهاني أيضا لمن يريد أن يرسل كلمات رقيقة في دخول الأعياد وخاصة في الوطن العربي، والمغتربين في الخارج، ولذلك تقوم عدد من الوزارات في المملكة العربية السعودية بإطلاق طرق للتيسير والمشاركة في إرسال التهنئة بالعيد السعيد.

بوستات تهنئة مرسلة بمناسبة العيد

أدام الله أعيادكم دهورا،، وألبسكم من التقوى نورا ، وملأ عيدكم سرورا،، كل عيد أضحى وأنتم بخير.

بأصدق مشاعر الحنان، وأجمل الدعوات وأسماء الرحمن، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك أغلى وأحب وأعز إنسان.

هنأك الله بالقبول ورزقك في العيد بهجة وسرور ورزقك الجنة ومجاورة الرسول كل عيد أضحى وأنت في صحة وعافية لا تزول.

تقف الكلمات عاجزة، كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم أجمل ما في العيد.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، نهنئكم بمقدم العيد وأيامه .

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأضعها بين يديك تنشر العبير حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

عيد الأضحى في السنة مرة، لذلك حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس اللامع، وأقولك كل عام وأنت بخير يا مصدر الرقة والإحساس.

كل عام وانت إلى الرحمن اقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اتفل كل عام وهمتك للجنة تكبر. يا عسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك.

نسأل الله العظيم أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بدوام الصحة والعافية.

عيد أضحى سعيد على العائلة الكريمة.

تمنياتي بأرق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نتمنى لكم أيام كلها عيد وسعادة، عيد أضحى مبارك.

مع كل رشه من العطر، وكل قطرة من المطر الصافي، نهنئكم بعيد الأضحى الكريم، عسى أن تكونوا بأحسن حال.

صديقي الحبيب والقريب، أتمنى و أسأل الله العظيم الجليل أن يتقبل منك ومن عائلتك كامل الأعمال الطيبة والخيرية، وكل عام وأنت بخير وصحة وسعادة.

أسأل الله ربي أن يجعل كل أيامك نور وسعادة وبركة، فيكون من خلفك نور، ويكون من أمامك نور، وأن يقبل منك صالح الأعمال من صلاتك وصيامك، ويعود على أسرتك الفاضلة الأيام كلها بخير وسعادة.

أقدم لك يا عزيزي وصديقي أجمل التهاني، وأرق الكلمات في العيد المبارك السعيد، ونسأل الله العزيز الكريم أن يعود عليك الأيام بخير وصحة وعافية.

صديقي الطيب، كل عام وعيد ورود وصلاتك وصيامك مقبولين، وأتمنى من الله العزيز أن بتقيل منك صالح الأعمال.

في يوم العيد الكريم أتمنى لصديقي الأقرب الصحة والهناء، كل عام وأسرتك بخير.

يشتاق إليك فؤادي يا صديقي يا قاطع الأخبار، و أتمني من الله العزيز الجبار أن تكون بخير، كل عام وأنت بصحة وسعادة وراحة بال، لك ولأسرتك الكريمة أجمل وأرق التهاني.

أرسل لك أجمل التهاني القلبية من قلبي النابض بحبك، وأتمنى من الله أن يجعله عيد سعيد عليك وعلى عائلتك الفاضلة، وكل عام وأنت بخير دائمًا إن شاء الله.

أسأل الله أن يقبل من المسلمين الصيام وصالح الأعمال من الصلوات، وأن يقبل الله عز وجل منا الأعمال الطيبة.

اللهم ما أغفر لجميع المسلمين ذنبهم وردهم إليك ردًا جميلًا، وتقبل صالح أعمالهم في تلك الأيام المباركة، كل عام وأنتم لله أقرب.

نسأل الله في تلك الأيام المباركة والطيبة أن يتقبل صالح أعمالكم وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

أقدم لكم تهنئات طيبة جميلة مباركة، وأرجو من الله عز وجل أن يقبل صالح أعمالكم في هذه الأيام المباركة الكريمة، عسى الله أن يجعل كل أيام أمته الإسلامية بخير وسعادة ويمن وبركات، وكل عام وأنت بخير وعافية.

إنشاء بطاقة معايدة بعيد الأضحى 1443